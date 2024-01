PRESO POR FEMICIDIO LLAMÓ AL PADRE DE LA VÍCTIMA PARA CONTARLE CÓMO MATÓ Y AHORA PIDE BENEFICIOS

A 12 años del femicidio de Dayana Capacio, la adolescente que fue secuestrada, degollada y prendida fuego en un descampado de Rosario, el asesino condenado, el exnovio de la víctima Maximiliano Exequiel Tesone, está en pleno trámite para recibir “beneficios”.



“Ni siquiera cumplió las tres cuartas partes de la condena y ya se fijan en sus derechos. ¿Dónde quedan los derechos de mi hija muerta en manos de este inhumano?”, cuestionó con bronca Hugo Emilio Capacio, padre de la víctima, a través de sus redes sociales.

La preocupación surgió a raíz de una notificación judicial que recibió Capacio días atrás, en la que se lo invitaba a unirse a una reunión por zoom de la que también participaría el asesino de su hija a pedido de la defensa.

Tesone fue condenado a la pena de 23 años de prisión por el femicidio de Dayana, ocurrido el 8 de mayo de 2012. Para la Justicia, se comprobó que el joven golpeó y apuñaló a su pareja, y que después simuló ayudar en la búsqueda de la víctima, durante los tres días que estuvo desaparecida.

Según trascendió en los medios locales, el femicida cumple su condena pero goza de privilegios tales como teléfonos celulares, computadoras, Internet y redes sociales, denunciaron sus familiares a medios locales.

El femicidio de Dayana

Dayana Capacio tenía 17 años cuando la vieron con vida por última vez. Hacía poco más de un mes que la adolescente había decidido terminar su noviazgo con Tesone, quien no aceptaba la separación y seguía hostigándola por redes sociales.

El 8 de mayo del 2012, Dayana dijo que iba a estudiar con unas amigas, salió de su casa y desapareció. Un cazador encontró su cuerpo tres días después en un monte ubicado en la zona de General Lagos. El cuerpo de la adolescente estaba prendido fuego y con signos de haber sido víctima cuerpo de un ensañamiento escalofriante.

En el camino a periciar el lugar, los móviles policiales se cruzaron con Tesone, que había regresado a la escena del crimen con el objetivo de eliminar las pruebas que lo implicaban, y lo detuvieron. En ese momento, el femicida portaba un revólver calibre 32 sin balas.

Después, el resultado de la autopsia determinó que Dayana había sido degollada, tenía 10 puñaladas en la espalda, había sido violada y prendida fuego para esconder el hecho.

El cinismo del femicida

“Hace un año me llamó y me contó cómo la había matado. Me infarté del disgusto”, afirmó Hugo Capacio haciendo alusión al asesino condenado. Además, sostuvo que Tesone usa las redes sociales desde la cárcel para “atraer y atormentar” a nuevas víctimas.

En diálogo con el portal Rosario Nuestro, Capacio detalló: “A través de Facebook engaña a mujeres con falsas propuestas de trabajo, les ofrece trabajo y les pide fotos para luego extorsionarlas- También las engaña y, a través de la lástima, logra iniciar una relación de confianza para luego estafarlas. Les dice que está preso por robo y les ofrece dinero a cambio de que le lleven cosas al penal”.