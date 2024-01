ALARIO OUT, SE ENCAMINA HACIA EL INTER DE PORTO ALEGRE

A pesar del fervor popular en las redes y la reunión en la que coincidieron el delantero, su agente, dirigentes del CARP y el propio Leo en Uruguay, las pocas chances que tenía Lucas de regresar a Núñez se terminaron de desvanecer este martes, cuando se confirmó que esta semana firmará contrato con el Inter de Porto Alegre.



Si las charlas no avanzaron fue porque además de no llegar a un acuerdo en las pretensiones económicas del delantero hubo otro aspecto clave: a los dirigentes no los tenía totalmente decididos el hecho de su larga inactividad. Al repasar los números del 2023, sumó apenas 94 minutos divididos en 11 partidos con el Eintracht Frankfurt, producto de que Kolo Muani le ganó el puesto y una lesión en la rodilla derecha que lo alejó de las canchas durante cuatro meses.



El Pipa apareció como opción una vez que en River descartaron a Rafael Santos Borré, el prototipo del #9 que pretende Demichelis y que lo quiso en este mercado y en el anterior, y cuando vieron que por Mateo Retegui no se podía avanzar.

Pero como no cerró desde el plano económico y el deportivo -al margen de la logística del otro lado del Río de la Plata durante los últimos días del 2023-, el punta finalmente avanzó con el Inter, que le hizo una oferta superadora y con el que firmará un vínculo por los próximos dos años.



Ante la dificultad para poder sacar del Werder Bremen a Rafa Borré, los de Porto Alegre, conscientes de que en las últimas horas hubo un llamado de Cruzeiro pidiendo condiciones por el atacante, aceleraron para asegurarse a Lucas, aunque no descartan que puedan llegar los dos en este mercado de pases (el colombiano no se presentó al último entrenamiento y mete presión para dejar la Bundesliga y cambiar de aire).