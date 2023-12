NAHIR GALARZA PASA SUS DÍAS EN PRISIÓN "INCOMUNICADA" Y MEDICADA

Este viernes se cumplen seis años del crimen de Fernando Pastorizzo, joven de 18 años por el que su novia, Nahir Galarza, fue condenada a cadena perpetua. Desde prisión, mientras aguarda por la revisión de su condena por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la joven está "incomunicada" y medicada por temas de salud mental, según dijo su abogada.

"El padre de Nahir, luego de la denuncia que hice en su contra, no la deja ver a nadie en la cárcel, la controla, no le llevan al hermano, nadie la visita, no le dejan entrar comida. Es una situación muy triste la que está viviendo. El padre metió dos abogados para controlar lo que hago yo", dijo su abogada Raquel Hermida . Es que tiempo atrás, Galarza acusó a su propio padre como el autor del homicidio del adolescente.

Con 19 años, Galarza fue la mujer más joven en ser condenada a cadena perpetua en Argentina.

En 2017 el argentino Pastorizzo recibió dos disparos, uno por la espalda, a corta distancia, y otro en el pecho. En las cámaras de seguridad se siguió el recorrido del joven de 18 años circulando en moto en Gualeguaychú, en la provincia argentina de Santa Fe, acompañado por una mujer el 29 de diciembre, la joven regresó sola a su casa esa madrugada.



El 3 de julio de 2018 se conoció el veredicto del Tribunal de Juicio y Apelaciones de esa ciudad: se condenó a prisión perpetua a Nahir Galarza, pena que fue confirmada años después por la Sala II de la Cámara de Concordia.

La queja presentada ante la Corte Suprema reclama que la sentencia fue dispuesta sin una mirada de género de parte del tribunal que la condenó.

Ahora, la defensa de Galarza apunta contra su padre Marcelo Galarza, policía jubilado de Entre Ríos y la joven inició meses atrás los trámites para cambiar su apellido.

Su abogada indicó al medio citado, que Nahir "no tiene novio, como todos decían" aunque recibe cartas de admiradores. Hermida señaló que su padre la "manipula" y que le prohibió a la joven las visitas.

"Para ella es fundamental la visita de su hermanito, porque es a quien más quiere de su familia. Ahora el papá la amenaza con que no la va a ir a visitar ni su mamá. El padre tiene medidas perimetrales y no puede entrar a prisión, pero igualmente la llama todas las noches para lavarle la cabeza y manipularla psicológicamente", contó la abogada.