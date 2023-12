GENDARMERÍA DETUVO UN MICRO CON TRABAJADORES MUNICIPALES JUNTO A CARLOS SANTILLÁN

El personal de Gendarmería retuvo en Zárate al "Perro" Santillán y otros dirigentes camino a la movilización de la CGT. Al momento de escribir esta nota las fuerzas de seguridad los estaban escoltando a la terminal Dellepiane bajo amenaza de millonarias multas: "Es propio de un Estado de Sitio".

Carlos Santillán, más conocido como «el Perro», viajaba con una comitiva del sindicato de municipales SEOM y otra del Movimiento Tupaj Catari en un colectivo desde Jujuy. Se disponían a participar de la jornada de movilización y petición que organizó la CGT hasta Tribunales a las 11 horas.

"Nos quedamos sin colectivo. No sabemos cómo volver. No tenemos para comer, no tenemos nada.Qué le pasa a Patricia Bullrich. Nosotros venimos a manifestar en un Estado de derecho, nos ampara la Constitución", expresó Carlos "el perro" Santillán.