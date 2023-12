QUIENES CORTEN LA CALLE "DEJARÁN DE RECIBIR PLANES SOCIALES"

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, aseguró que quienes corten las calles en la Ciudad de Buenos Aires y en el resto del país "dejarán de recibir planes sociales" si son detenidos por las fuerzas de Seguridad o si son identificados durante las manifestaciones. Además confirmó que el Gobierno nacional de Javier Milei puso a disposición la Línea 134, para beneficiarios de planes sociales que se sientan amenazados y quieran "denunciar a punteros políticos" que los presionen o extorsionen para que salgan a las calles.

"Entendemos que los argentinos venimos de una lógica de 20 años y un poquito más de habernos acostumbrado a que las calles no eran nuestras, no eran de los que queríamos circular libremente, de los que íbamos a trabajar, sin que se nos impida el paso. Es difícil desacostumbrarnos a esta lógica. Tratamos de que se entienda que hay otro montón de gente que se levanta muy temprano, paga muchos impuestos, tal vez no gana lo que quiere y la lucha cada día y necesita circular. Eso vamos a garantizar", marcó. Y subrayó: "No queremos que se corte la circulación en la República Argentina, no solo en la 9 de Julio sino también en el resto del país. La libre circulación debe estar garantizada".

Por su parte, en relación a las movilizaciones del próximo miércoles 20 de diciembre, Adorni lanzó: "El que corte mañana la circulación dejará de percibir su plan social. No solo se le va a quitar el plan a quien detenga la fuerza de seguridad, sino a todos aquellos que se los identifique mientras se cortan las vías de circulación". Y señaló: "Si van a marchar, que es un derecho constitucional el de manifestarse, háganlo como marca la ley y respetemos el protocolo de la resolución de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Vamos a hacer que se cumpla lo que pregonamos, el respeto absoluto por la ley".