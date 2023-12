“La salud y la educación pública no se tocan, las Malvinas son innegociablemente argentinas y genocidio nunca más”, dijo el mandatario reelecto.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y la vicegobernadora Verónica Magario juraron esta tarde nuevamente ante la Asamblea Legislativa reunida en la Cámara de Diputados provincial, con lo que darán inicio a su segunda mandato consecutivo de gobierno. Estuvo presente la ahora exvicepresidenta, Cristina Kirchner.

“Nos tocó transitar 4 años extremadamente difíciles, algunos enormemente dolorosos. Pero hoy estamos acá, firmes como siempre, para seguir adelante. Le agradezco a todos los bonaerenses, hayan votado lo que hayan votado. Mi compromiso es seguir gobernando para todos”, comenzó su discurso el mandatario.

Y hubo dedicatorias especiales: “Dijimos que iba a ser un gabinete militante, lo fue y va a seguir siendo. Le agradezco a una persona que admiro demasiado. Gracias Cristina (Kirchner) por venir, gracias por estar”. También agradeció en particular a su esposa, Soledad -con voz entrecortada- y a sus hijos.

Kicillof asumió su segundo mandato y criticó a Milei: “Lo que falta no se consigue con motosierra ni ajuste”. Y agregó: “Es imposible dar respuestas adecuadas con lo poco que recibimos. Nos toca recuperar los recursos que le fueron quitados a nuestra provincia”.

“Respetamos la voluntad popular pero tenemos que enfatizar que somos la cuna y el hogar de las pymes, de la industria, del campo. Necesitamos más y mejor infraestructura. Tenemos que defender lo que se consiguió y seguir trabajando por lo que falta. Esperamos que el gobierno nacional respete nuestras prioridades y las acompañe”, aseguró el Gobernador.

En la misma línea, Kicillof insistió: “Tenemos necesidades de todo tipo, ¿cuál es la idea? ¿Ahogar a la provincia sacándole los recursos que recibe? Sin federalismo no hay patria”. Y añadió: “Esperamos que algunas de las ideas esbozadas en materia de redistribución de recursos sea revisado. No queremos quedarnos sin los recursos que nos corresponden”.

Sobre el final de su discurso volvió a marcar diferencias con el Presidente y aseveró: “La dignidad no es un negocio, los derechos no se miden por las variables económicas. La libertad solo es posible si hay igualdad. La patria no se vende”. Y recordó las palabras del Arzobispo Jorge Ignacio Garcia Cuerva: “No hay libertad sin amor. Discutamos los planes económicos y el rol del Estado, pero por favor no discutamos la soberanía, la solidaridad, la certeza de que compartimos un destino común”.