ABANDONO TOTAL EN EL HOSPITAL DE EL GALPÓN: UNA MUJER MURIÓ PORQUE LE NEGARON UNA AMBULANCIA

María Guadalupe Oglietti pedía ayuda al hospital San Francisco Solano de El Galpón para poder salvar a su hermana de 44 años, sin embargo la asistencia no llegó.

Todo ocurrió el día jueves a las 15 horas pasadas, cuando la hermana de María Guadalupe, Soledad del Carmen Oglietti (44) se encontraba mal de salud. La mujer tenía fiebre que llegaba a los 38 grados y la presión 60/70, motivo por el cual decidió llamar a la guardia del hospital.

Atendió una enfermeras, a quien Guadalupe le explicó el problema y solicitó una ambulancia. Pero la respuesta dejó mucho que desear.

"La ambulancia no está, se encuentra en Salta. Calculamos que a las 4 regresará y la mandamos", señaló la enfermera, María Guadalupe insistió. "No tenemos ambulancia, ¿no tenés quién te la vaya a controlar? Si querés que la atiendan traela al hospital", sostuvo la misma enfermera en diálogo telefónico con la hermana de la víctima. De acuerdo a lo expresado por la denunciante, las respuestas de la enfermera siempre fueron de "muy mala manera".

El hermano de ambas mujeres se acercó al hogar para poder asistirlas. Carlos Oglietti, al dialogar con la enfermera que atendió el teléfono se comprometió a buscarla y llevarla hasta el hospital, con lo cual la enfermera volvió a negar cualquier posibilidad de asistir al lugar.

"No vamos a ir porque el doctor García no autoriza", respondieron desde el instituto médico.

Ambos hermanos enviaron un mensaje a un conocido, un enfermero, quien les compartió que Soledad tenía presión baja y que si bien no estaba en el hospital, iba a llamar para que les enviaran una ambulancia.

Una enfermera amiga que también fue contactada por los hermanos aconsejó que volvieran a llamar a la guardia médica.

"Mire señora, la ambulancia no se encuentra, no tenemos en qué ir, el doctor García no autoriza", sostuvo la enfermera y la denunciante preguntó: "¿Pero que no tienen dos ambulancias?", y la enfermera respondió: "Sí pero no hay chofer".

A las 5 llegó una ambulancia, el enfermero informó lo peor: "No hay más nada que se pueda hacer".

Luego de radicada la denuncia, ahora la Justicia deberá investigar si hubo negligencia médica e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

