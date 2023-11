EL PISTOLERO DE TEMPLE "ESTÁ ARREPENTIDO Y QUIERE PEDIR DISCULPAS. SABE QUE COMETIÓ UN ERROR"

"Estamos asumiendo la defensa de un caso muy complejo porque el hecho no lo podemos discutir, está filmado, hay testigos. Lo que si podemos decir, que es muy importante, el estado en el que se encontraba mi defendido (Matías Paz) . Se encontraba totalmente ebrio producto de las bebidas alcoholicas y por el consumo de marihuana", inició el abogado Santiago Pedroza.

Cuando el doctor Pedroza consultó con el pistolero del bar Temple sobre los hechos, el hombre no pudo aportar datos concretos porque "no se acuerda mucho. Se acuerda por lo que le dice su novia o lo que nosotros le hacemos conocer. No recuerda muy bien la situación", agregó.

"Se muestra arrepentido y quiere pedir disculpas. Sabe que cometió un error".

Pedroza se refirió a la caratula del caso la cual se conoció como "abuso de armas de fuego" y posteriormente "tentativa de omicidio" y aseguró: "Queremos cambiar la caratula y que le den la pena mínima de 3 años". Ya que Matías Paz, conocido como "Semilla", "no tuvo intenciones de matar a nadie",

Por último, el letrado justificó al acusado retomando el estado en el que se encontraba y sosteniendo que por el alcohol "no se sabe lo que quería hacer".