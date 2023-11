ESCÁNDALO EN EL BALÓN DE ORO: EL CANTANTE IGNORÓ A LAS FUTBOLISTAS MUJERES Y GENERÓ POLÉMICA

El cantante de origen nigeriano Rema, conocido por su hit ‘Calm Down’, el mismo que interpretó en la gala de la entrega del Balón de Oro fue señalado por las redes por una extraña actitud ante las deportistas, que llamó la atención.

Sucedió en el momento justo en el que, luego de cantar sobre el escenario, bajó y se acercó a la primera fila, en la que decidió acercarse hasta Alejandro Balde, İlkay Gündoğan, Kylian Mbappé y Erling Haaland, a quiénes les estrechó la mano.

Lo que sucedió es que llamó la atención el que no haya estrechado la mano de las deportistas que estaban sentadas en la misma fila, que estaban aplaudiendo y sonriendo, ante su música, que algunos de los presentes cantaban y otros bailaban.

El cantante pasó por delante de figuras como Salma Paralluelo, Fridolina Rolfo y Aitana Bonmatí, la ganadora del Balón de Oro femenino, pero no las saludó. Salteó sus lugares en la primera fila, cambió de lado y decidió saludar al resto de los jugadores.

Lo cierto es que no trascendió el motivo por el cual Rema optó por no estrechar las manos de las jugadoras, pero esto fue un detalle que las redes sociales no dejaron pasar, motivo por el cual, se generó revuelo. Sin embargo, antes de volver al escenario, saludó Alba Redondo y Linda Caicedo.