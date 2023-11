ABUSÓ AL HIJO ADOLESCENTE DE SU AMIGA, PERO LE BAJARÍAN LA PENA PORQUE ÉL "TUVO UNA ERECCIÓN"

En un caso que conmovió a La Pampa, la Justicia anuló un fallo que condenó a seis años de prisión a una mujer de 37 años que abusó sexualmente de un menor de 14. El hecho ocurrió en localidad de Realicó y la causa entró en suspenso luego de que un tribunal superior considerara que la acusación estuvo mal fundamentada. El foco del debate está en el hecho de que, al tener una erección, el chico haya expresado su "consentimiento".

La situación que se juzga sucedió el 4 de junio de 2021, en una casa del barrio San Carlos, donde se realizaba una reunión de amigos. A la madrugada, el adolescente, hijo de una amiga suya, le pidió a la anfitriona un cigarrillo, y ella lo invitó a fumar en el patio.



Según el relato que consta en el expediente, minutos después la mujer llevó al menor a una habitación en la parte trasera de la vivienda, donde le desprendió el pantalón y le practicó sexo oral, pese a la insistente negativa del joven. Luego, hizo que él la penetrara vaginalmente mientras lo tomaba de los brazos, mientras el adolescente seguía negándose y buscando salir del lugar. La situación se interrumpió gracias a un llamado telefónico de la madre del chico, quien se vistió rápidamente y salió del lugar.

Luego, tras varios meses de comportamientos inusuales del menor, quien se había retraído y comenzado a hablar poco, lo sucedido salió a la luz y se hizo la denuncia el 14 de octubre. Un año más tarde, el 14 de noviembre de 2022, el juez de audiencia de juicio de General Pico, Marcelo Pagano, condenó a la acusada a seis años de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal. Y allí comenzó la polémica.

Marcelo Constantino, defensor oficial, interpuso un recurso en el que cuestionó la tipificación: sostuvo que la mujer no podía ser sujeto activo de ese delito al haber sido ella penetrada. Subrayó que no fue ella quien accedió carnalmente a la víctima, sino al revés. Que si bien existía un abuso sexual, no correspondía el agravante del "acceso carnal".

"La mujer es sujeto activo de 'acceso carnal' cuando ella introduce algo, y este no fue el caso. No puede ser sujeto activo una persona introducida", planteó Constantino a TN.

El 7 de marzo de este año, la Sala B del Tribunal de Impugnación Penal, se expidió sobre el fallo en primera instancia. El juez Gabriel Lauce Tedín mantuvo la calificación del delito y convalidó la sentencia inicial. Su colega Filinto Rebechi, en tanto, coincidió en que se trataba de un caso de abuso sexual pero que, en línea con el argumento de la defensa, no debía considerarse un "acceso carnal", por lo que la pena debía ser reducida a tres años de prisión en suspenso.

Pablo Balaguer, presidente del tribunal, ratificó la condena de primera instancia. La mujer, que había llegado al juicio en libertad, quedó detenida en la alcaidía de General Pico.

La acusada volvió a apelar y obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria. El caso llegó hasta el Superior Tribunal de Justicia de La Pampa, que, en una resolución publicada a fines de septiembre, cuestionó los fundamentos de Lauce Tedín para sostener la presencia del "acceso carnal" y anuló el fallo. La mujer fue liberada.

Sin embargo, el debate sigue y el expediente no está cerrado. En adelante, otra sala del Tribunal de Impugnación Penal deberá resolver si la mujer efectivamente cometió abuso sexual en perjuicio del adolescente, como fue expuesto durante dos instancias del fallo. Además, en el análisis de los hechos, los jueces deberán discutir si hubo o no consentimiento a partir de otro de los planteos realizados por la defensa.

"Mencioné que el chico se excitó y tuvo una erección. Lo encuadro en el delito de 'estupro'. Hay un vicio de consentimiento, de todas maneras. Es decir, la imputada se está aprovechando del menor. Pero correspondería una pena menor", aduce Constantino.