AGRESIÓN E INSULTOS: ASÍ DESPIDIERON LOS BRASILEÑOS A LAS JUGADORAS DE HANDBALL

La jugadora argentina de handball vivió un mal momento en los Juegos Panamericanos de Santiago, en donde la hinchada de Brasil la despidió con insultos y chicanas desde la tribuna.

El lunes Argentina cayó ante Brasil 18-30 en la final y se quedó con la plata. Cuando Elke Karsten dejó la cancha, fue agredida verbalmente después de una exclusión.

"Nunca me había tocado vivir una situación así y la verdad es que no se la deseo a nadie. No solo quedó en estás imágenes que se ven, sino que una vez sentada al costado, en la silla que me correspondía me siguieron insultando y burlándose de mí y de mí equipo", escribió Karsten en su cuenta en X (ex twitter).

La jugadora de La Garra lamentó que ni los árbitros ni jueces de mesa se expresaran al respecto. "NADIE PERO NADIE paró el partido y frenó está situación, y para que esta gente deje de insultar, hacer señas y burlarse de mí y de Argentina".

"La solución más fácil fue que yo me cambié de lugar (yendo atrás del banco de la Selección de Brasil) en vez de sacar a esta gente o mínimamente PEDIR RESPETO. Esto deja mucho que desear tanto de la afición como de todos los que son responsables de esto", cerró.