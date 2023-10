GERARDO MORALES HABLÓ LUEGO DEL ABRAZO ENTRE MILEI Y BULLRICH

El gobernador de Jujuy y presidente de la UCR aseguró que la excandidata a presidente de Juntos por el Cambio lo defraudó y que no es lo que esperaba de ella. Además, fue lapidario con Mauricio Macri y dijo que es el "responsable de la derrota".

El gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, Gerardo Morales, aseguró que el abrazo entre Javier Milei y Patricia Bullrich fue “patético y vergonzoso”. Además, manifestó que la excandidata a presidente de Juntos por el Cambio lo defraudó y que no es lo que esperaba de ella.

El análisis del jujeño se da luego que la dupla candidata presidencial de Juntos por el Cambio anunciara, en conferencia de prensa, apoyarán la candidatura del líder de La Libertad Avanza de cara al balotaje el próximo 19 de noviembre. El encuentro entre la exministra de Seguridad y el libertario, repudiado por Morales, se dio en el programa de TN durante la noche de este miércoles.

“Me defraudó, no es lo que esperaba de ella”, aseguró Morales y aseguró: “Milei es un salto al vacío, no podemos estar con la eliminación de la educación pública, de la salud pública. Es patético, la verdad que me da vergüenza”.