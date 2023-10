FANTINO Y UNO DE SUS PANELISTAS PROTAGONIZARON UN VIOLENTO MOMENTO EN VIVO

Un panelista acusó a Fantino de “no vivir conectado con la realidad”, rompió los auriculares y se fue del estudio furioso.

Se trata de Sergio "Tronco" Figliuolo y Alejandro Fantino, quienes discutieron por política hasta que el tono elevado se convirtió en un problema personal. La insólita situación ocurrió mientras se hablaba de los resultados de las elecciones y, ante los paños fríos que intentó poner Fantino, su panelista y amigo le dijo: “Vos no vivís conectado con la realidad”.

En una conversación que comenzó sobre el acercamiento de Patricia Bullrich a Javier Milei, Sergio "Tronco" Figliuolo empezó a elevar el tono cuando Fantino lo acusó de “gorila”, a lo que contestó: “Vos no seas setentista del orto de llamar ‘gorila’ a la gente porque piensa diferente”, arrojó, a lo que Fantino advirtió: “Te estás enojando”.

"Me ponés en un lugar que sabes que no estoy ahí. ¡Pará! Yo te sigo, pero no me tires eso porque vos sabes que soy un tipo que vive conectado con la realidad", le dijo Fantino, con algo de molestia.

Tronco el que levantó temperatura. "De verdad no vivís lo que yo vivo. No vivís un choto. No sabés lo que es los nenes, mi hermana, yo rompiéndome el o... con una empresa que la mantengo porque trabajo 28 horas por día...", le dijo.

Entonces Fantino acotó: "Tampoco la llores. Tenés una camioneta, vivís en un casa..."

Ahí estalló el panelista. "Ese es un golpe bajo de mierda. ¿Sabés por qué tengo lo que tengo? Porque laburo veinte mil horas por día", sentenció Tronco, siguiendo el tenso ida y vuelta. "¿Vos no sabés el día a día que tiene la gente. No me discutan. Lo único que falta", continuó.

El panelista se fue del estudio furioso, dejando a sus compañeros desconcertados. Passet continuó hablando, pero Fantino continuaba procesando el episodio: “¡Se enojó en serio!”, lanzó el conductor. A los pocos minutos reconoció: “Pará que me quedé mal con ‘Tronco’, es mi familia. Me quedé muerto. Es mi hermano, lo voy a ir buscar, no puedo seguir”, y salió del estudio.