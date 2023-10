UN VECINO FUE A VOTAR Y SE LLEVÓ UNA ENORME SORPRESA: ¡YA HABÍAN VOTADO POR ÉL!

Se trata de Alberto Nina, quien se sorprendió cuando descubrió que alguien había firmado en su lugar y figuraba su voto como ya emitido.

Un vecino de La Silleta todavía espera respuestas de las autoridades de la mesa N° 4261, que lo hicieron firmar la planilla de los votantes al lado de otra persona que ya había votado por él.

Las mismas autoridades de mesa reconocieron el "error" y lo hicieron votar a Nina, y también lo dejaron firmar al lado de la otra firma, como aclaratoria de que pudo votar, aunque anteriormente otra persona ya la había hecho en su lugar.

El vecino claramente molesto pidió el troquel para justificar su voto, a pesar de su pedido, le dijeron descaradamente que al troquel suyo se lo mandarían a su casa.

"Yo llegué sobre el cierre, a las seis de la tarde. Me mandaron a la mesa que habían habilitado en la iglesia. Entonces me di con esta desagradable sorpresa. Al pedir explicaciones me dijeron que la persona de arriba que figuraba en la planilla de votaciones se había confundido. Me sugirieron que vote y que firme a un costado. Mientras tanto, mandaron a la policía a buscar a la otra persona. No sé adónde pero lo hicieron. En medio de estas irregularidades, voté, me hicieron firmar al lado de la firma de la otra persona y cuando solicité el troquel me dijeron que no podían porque se lo habían dado a la otra persona", contó Alberto Nina a El Tribuno.