"AL PUEBLO ARGENTINO LE DIGO QUE NOSOTROS SIEMPRE, SIEMPRE, SIEMPRE, TREAMOS TRANQUILIDAD"

La candidata del PRO compartió: "Es una sensación muy impresionante, representar a tanta gente que adhiere a nuestra propuesta, hay que esperar el resultado pero estoy contenta con lo que hemos hecho".

Patricia Bullrich no perdió la oportunidad de contradecir a la expresidenta y actual vice, Cristina Kirchner y consideró "una excusa para no hacerse cargo de lo que ha sido el Gobierno". "Si siendo vicepresidenta no es escuchada. Me parece que es una excusa para no hacerse cargo de lo que ha sido el gobierno”, sostuvo en declaraciones a la prensa tras emitir su voto.

Bullrich destacó que el objetivo de quien se presenta en representación de una fuerza “tan importante” como Juntos por el Cambio “es, no solamente estar en el ballotage, sino ganar la elección".