SE ENTREGÓ EL PRESO QUE SE FUGÓ DE UNA COMISARÍA DE TARTAGAL

"Me dejaron suelto y me dio ganas de irme. Me escapé, me tuve que ir. Estoy cansado de estar preso, por amenazas y ya llevo un año”, comentó el preso.

Según indicó el joven, se encuentra detenido hace más de 10 meses por presuntas amenazas. Desde la Policía habían informado que Pastrana se encontraba alojado en el Destacamento de Coronel Cornejo y había sido trasladado a una Fundación y posterior a Comisaría 3° donde se había dado a la fuga.

Además, aseguró que decidió entregarse hoy porque “no quiero que mi familia ande así, no puedo estar escondido siempre”.

Pastrana afirmó que en la comisaría “estaba suelto”. “Al ver que nadie me cuidaba me dio ganas de irme. Me escape simple nomas, no hice nada malo, no me saque nada, no rompí nada ni lastimé a nadie. Salí por el portón”, dijo.

Fuente: Radio Nacional Tartagal