"VERDUN REMIX", DJ SALTEÑO QUE RECORRE EL MUNDO

Verdun Remix se desempeña como el DJ residente principal tocando en las fiestas más grandes del crucero. El salteño hace las clásicas; Fiestas Blancas, Silenth Disco, Space Night, Carnival Night, Fluor Night, Glow Party, Sunshine Party.

Con sus producciones musicales, durante el año ha recorrido Inglaterra: Southampton - St Peter - Portland. España: Barcelona - La Coruña - Cadiz - Malaga - Alicante - Palma de Mallorca - Islas Canarias - Tenerife - Arrecife De Lanzarote - Vigo - Alicante. Francia: Toulon - Le Havre. Portugal: Lisboa - Funchal. Noruega: Flaam - Haugesund - Olden - Kristiansand. Holanda : Rotterdam. Marruecos: Casablanca. Irlanda: Cork

“En las fiestas, el público principal es Inglés ya que los embarques son en Southampton , para lo cual me siento cómodo tocando y conozco muy bien la música que quieren por una cuestión de que siempre me gustó el pop internacional y la música en inglés, sobre todo la música electrónica. El plus está en poder tocar mis versiones, y la energía que siempre les doy a mis sets. Eso me hace ofrecer al público una experiencia distinta y se nota en las reacciones de las personas, en los comentarios que dejan, en observaciones cuando concluye su viaje y en el afecto que me devuelven en cada aplauso al finalizar las fiestas o cada vez que nos cruzamos durante el día en el crucero”.

Los contratos con estas compañías internacionales, suelen ser a largo plazo, usualmente de 8 meses, Verdun firma contratos cortos, de 2 meses y medio. “Mi caso es una excepción desde cómo llegué aquí hasta la manera en la que trabajo con ellos” detalló. El artista argentino, dueño de un talento increíble, se muestra agradecido y lleno de emoción.

“Estoy muy agradecido con MSC porque realmente valoraron lo que hago y me lo demostraron todo el tiempo. Incluso a principio de año cuando embarqué por primera vez en Dubai en el MSC World Europa y tuve que volver no mucho después por una cuestion de salud, ellos siempre estuvieron ahí.”

Con respecto a lo músical, pudo grabar varios sets, los cuales le llevará un tiempo editar, al menos hasta que regrese y pueda subirlos a su canal de YouTube. De todas formas, siempre está activo en las redes sociales, posteando videos cortos de su día a día. “Pude grabar una nueva edición de mi set Mainstage 4, donde estrenaré mis nuevos remixes y covers, disponibles pronto en las plataformas digitales” finalizó.

Toda la música de Verdun Remix está disponible en las redes sociales verificadas yplataformas musicales @danielverdun & @verdunremix.