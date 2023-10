Patricia Bullrich recibió a Rodolfo Barili para una nueva edición de "Staff de Candidatos", y contó sobre sus últimos días de campaña.

"Logré enfrentarme con lo peor del sindicalismo, fui diputada y conduje las luchas contra la 125, cuando fui ministra de Seguridad me enfrenté a los narcos y las mafias y durante toda mi vida he logrado éxitos en los lugares donde he estado. Tengo coraje, a mí no me asusta nada, soy capaz de enfrentarme contra todo lo necesario para que Argentina cambie", sostuvo.

Una vez más sostuvo que entre sus prioridades está la inflación. "Tenemos que bajar la inflación, para eso habrá dos medidas. Primero un presupuesto sin déficit. Segundo, dejar de emitir. Un banco central independiente, que haga que tu dinero te valga en el bolsillo y no perder capacidad de compra con el 138% de inflación que nos deja Massa, que en realidad es mucho más porque hay inflación reprimida. Bajar la inflación es la primera medida que va a descomprimir".

Además sostuvo que si ella va al balotaje, la situación económica del país podría calmarse. "No sé a cuánto va a estar el dólar. Si yo estoy en el balotaje, la economía se calma".

"Se van a mantener durante un tiempo, pero el que va a un piquete lo pierde. Todos van a tener una obligación y van a tener que dar presente y el que está en un piquete se termina el plan", expresó con respecto a los planes sociales.