DOS MENORES CORRÍAN UNA PICADA Y ATROPELLARON Y MATARON A UNA CHICA

En la madrugada del domingo 15 de octubre, Lucía Rubiño, de 16 años, se encontraba en la puerta de una casa en el barrio Profesional, cuando el conductor de tan solo 17 años de un Renault Sandero, perdió el control del vehículo por intentar, según dijo, "esquivar una camioneta" y embistió a la adolescente.

Rubiño Montilla fue trasladada de urgencia al Hospital Rawson, donde falleció cerca de una hora y media después accidente.

Su familia, amigos y compañeros la despidieron por las redes sociales pero también el médico que atendió a la joven dejó una importante reflexión y pedido.

“Ella me respondía en todo momento. Me apretaba las manos, pero no entendía qué pasaba”, compartió el doctor de Lucía. “Luego de un arduo trabajo con mis compañeros, pudimos alejarte de esa escena. Durante el traslado hicimos todo lo que pudimos y llegaste al hospital con vida, pero con el tiempo tu corazón dijo basta”, sentenció.

El médico realizó una reflexión sobre el peligro que representa el abuso de sustancias y las distracciones a la hora de conducir y agregó que con este caso sintió “un vacío tremendo”, al afirmar que ese hecho podría haberle pasado a cualquier otra mujer de su familia: