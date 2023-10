SALTA BASKET - ENTRENAMIENTO JUNTO A UN CLUB DE JUJUY PREVIO AL DEBUT

Y justamente en el marco de un entrenamiento, mañana a las 21, Salta Basket practicará junto al elenco jujeño del Club Atlético Ciudad de Nieva que vendrá a la capital salteña y pasará por el Estadio Delmi.

Será un buen momento para los integrantes de ambos combinados quienes se podrán conocer, pero sobre todo aprovechar para seguir puliendo detalles en sus respectivas formaciones.

Los entrenamientos infernales seguirán el jueves en el Gimnasio del Estadio Delmi a partir de las 17, el viernes en doble turno por la mañana en la cancha del Tribuno Básquet, zona sur de la ciudad, y desde las 18 en el GyM del Legado Güemes.

El equipo se alista para viajar rumbo a Mendoza este sábado a partir de las 20, desde el polideportivo Delmi. En la tierra del buen vino los salteños enfrentarán a Rivadavia Básquet, el conjunto dirigido tácticamente por Sebastián Torre que llegará frente al elenco norteño con rodaje de dos partidos jugados (ambos frente a Amancay de La Rioja, ganó el primero 84-78 y hoy martes juega el segundo).



Salta Basket asumirá los cuatro primeros partidos en condición de visitante: lunes 23 vs Rivadavia Básquet (21 hs), miércoles 25 vs GEPU en San Luis (21 hs), martes 7 de noviembre vs Atenas de Córdoba (21 hs) y el jueves 9 de noviembre visitará a Barrio Parque también en Córdoba (21 hs).



Tras la primera gira de la temporada 2023/24 Los Infernales debutarán en su fortaleza el viernes 17 de noviembre cuando reciban a partir de las 22 a Independiente de Santiago del Estero. Luego tendrá otros tres choques junto a su gente como local.



La competencia de ascenso levantó el telón de la nueva temporada el sábado pasado con el choque en la Conferencia Norte entre dos que por primera vez juegan en la categoría: Atenas de Córdoba y Sportivo Suardi de Santa Fe, fue triunfo para los cordobeses por 80-73.