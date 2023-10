PARO EN EL CENTRO CÍVICO MUNICIPAL

Luis Rodríguez de SIMUSA dialogó con TodoSaltaNoticias sobre el paro que se está llevando a cabo en el Centro Cívico Municipal por los dos decretos que salieron la semana pasada en el cual se designaron alrededor de cien personas a planta permanente. El reclamo se da porque en el inicio el anuncio decía que la intergremial había solicitado esa designación. La atención se encuentra reducida.

Salieron los decretos 242 y 243 en el que hay gente que es de planta permanente a quienes les "dan cargos".

"Quieren tapar el tema del aumento del 20% que tendría que haber sido y que fue de un 17%, nos tenía que pagar con base de Agosto y nos pagaron con base de Abril".

Mencionó que los empleados municipales tienen el peor básico "que existe en Salta, nosotros no tenemos el básico de la provincia, nosotros tenemos un sueldo de indigente", afirmó Luis Rodríguez.

Afirmó que hay gente de planta política que la pasan a contrato de locación con cargo, cuando ellos solicitaron que entre gente antes de las elecciones.

"Hoy nos encontramos en una situación crítica en la Municipalidad, declaramos asamblea y quite de colaboración por lo que está sucediendo, no nos pagan bien y encima nombran gente de parte de ellos. Nosotros no arreglamos nada con ellos, nos negamos completamente".

Nombraron 15 de planta permanente y el resto "son todos políticos".

Mañana cerrarán la planta hormigonera, la 25 de mayo y "empezaremos la batalla con la gente, no nos queda otra". En el día de hoy nadie los recibió.

Pedro Serrudo en diálogo con TodoSaltaNoticias comentó que está con medidas de fuerza por los incumplimientos de la Municipalidad de hace dos meses y diez días.

"Los dos decretos el 442 y 443, se menciona que los políticos de la señora Bettina Romero que eran AP pasan a planta permanente y luego un listado de 42 personas a quienes se les otorgaba cargos dentro de la estructura, la cual no tenemos, es decir les dan cargos al aire. Estos cargos se los dan a sus políticos".