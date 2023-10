LA FUNDACIÓN CAMERATA STRADIVARI PRESENTA "ALL YOU NEED IS THE BEATLES"

La Fundación Camerata Stradivari ofrecerá una experiencia musical cargada de rock and roll, psicodelia y epicidad que solo puede darse lugar con la banda de rock más legendaria de la historia The Beatles, un recorrido a las increíbles composiciones de Paul McCartney, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr.

El gran show contará con las voces de Emilio Ginés, Migue Rossi, Luciana Moruchi y Camila Andrade, quienes serán acompañados por la orquesta de la fundación Camerata Stradivari, dirección a cargo de la maestra Inga Iordanishvili y del maestro Diego Vásquez como invitado especial y los arreglos orquestales de Antonio Aray.

El concierto tendrá lugar el jueves 19 de octubre a las 21hs., en el Teatro Provincial “Juan Carlos Saravia”, Zuviría 70.

Los amantes de las composiciones de Paul McCartney, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr, podrán disfrutar de temas como Yesterday, Penny Lane, Michelle, Love me do, Hey Jude, Here comes the sun, Come together, Eleanor Rigby, Let it be y All my loving, entre otras.

Entradas ya están a la venta en: https://entradauno.com/landing/13009-all-you-need-is-the-beatles---homenaje-sinfonico?idEspectaculoCartel=13009&cHashValidacion=b2c058147a90e85ecd3e713f16ceb2aa97820cb4