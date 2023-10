EL CANTANTE DE CATUPECU MACHU CRITICÓ A MILEI: " HAY UN CANDIDATO QUE INSULTA A LA GENTE DICIENDO "¿VOS SOS MOGÓLICO?"

En el cierre del Taragüi Rock en Corrientes Fernando Ruíz Díaz, cantante de Catupecu Machu, en medio de su presentación habló de las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo domingo 22 y dejó un mensaje para quienes tienen pensado votar al candidato de La Libertad Avanza.

“Voten a quien quieran, los tres son horribles, pero hay uno que no”, comenzó diciendo el cantante. Enseguida mencionó que tiene una hermana con síndrome de down y agregó: “En la jerga se dice 'mogólico’ y hay un candidato que insulta a la gente diciendo '¿Vos sos mogólico?' Ese chabón puede ser presidente, eh...”

“No estoy hablando de política, no me gusta ninguno de los cinco” se corrigió sobre la cantidad de candidatos. "La política es una verga, pero de los cinco candidatos, hay uno que no, boludo…", agregó.

"Reivindicar la dictadura No. Tengo una hija de 10 años, todos los derechos que lograron las mujeres… ¿volverlo para atrás? no", siguió el cantante.

Como broche de oro, Fernando se refirió a La Renga. “Encima usa el tema de la Renga. La Renga son amigos nuestros y «no les copa» que use su tema”, espetó.