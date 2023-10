UN JUGADOR DE PARAGUAY ESCUPIÓ A LIONEL MESSI POR LA ESPALDA EN PLENO PARTIDO

En la victoria por 1-0 de Argentina frente a Paraguay en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas, Toni Sanabria escupió a Lionel Messi mientras estaba de espaldas. Fiel a su estilo, el '10' respondió: "No sé ni quién es el chico ese".

Sobre el ocaso del encuentro y luego de que el equipo de Scaloni mostrara destellos de un fútbol brillante, un Lionel Messi ingresado en la segunda parte se cruzó con el reemplazante de Adam Bareiro. Tras intercambiar algunas palabras con Sanabria, la cámara captó lo que podría haber sido un escupitajo contra él.

En el momento la situación pareció haber pasado inadvertida, pero la Pulga tomó conocimiento del hecho una vez terminado el partido.

En conferencia de prensa, le consultaron a Messi sobre lo que ocurrió y él fue contundente: "La verdad que no lo vi, me dijeron ahí en el vestuario que uno de ellos me había escupido. La verdad no sé ni quién es el chico este".

Con su habitual calma para declarar, agregó: "No lo vi, me dijeron ellos después, pero tampoco le quiero dar importancia porque va a salir a hablar en todos lados y es peor, se va a hacer conocido y es mejor dejarlo ahí”.

https://twitter.com/SC_ESPN/status/1712659018232037834?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1712659018232037834%7Ctwgr%5Edafa0c52ec118d9c3048d69fd60d0b14aecb485d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.c5n.com%2Fdeportes%2Fla-fulminante-respuesta-lionel-messi-al-futbolista-paraguay-que-lo-escupio-n130752