LA BRONCA DE LUCAS BENVENUTO CONTRA JEY MAMMON

Jey Mammon reapareció en redes sociales para anunciar su regreso a la escena teatral. En una foto que subió a sus redes sobresalía un cartel que decía Enseguida vuelvo, el nombre del proyecto. La noticia no cayó bien a su denunciante por abuso sexual, el joven Lucas Benvenuto, quien volcó su tristeza y frustración en una serie de estados en Instagram.

“A mí me encantaría que se pusieran en mi lugar un segundo. Imagínense cómo se sentirían si van a ver una obra de teatro que va a tratar sobre una aberración tan grande como lo es el abuso de menores, o cómo lo vive el pederasta del otro lado”, sentenció el patinador artístico y después añadió “No se hace humor con las tragedias ajenas”.

El dato que sin duda sorprendió a sus seguidores, fue una particular propuesta que Lucas rechazó para evitar revictimizarse. “Yo rechacé hacer una película en España de mi vida porque no me parecía agradable lucrar con eso y me iba a parecer muy fuerte ver mi historia replicada no sé, en el cine, suponte”.

Para dar cierre a su situación, el joven contó cómo sobrelleva esta situación que reabre sus heridas emocionales: “A mí me mata porque nadie me pregunta cómo sigue el tema del librero que me tuvo secuestrado 9 meses o nadie me dice cómo sigue la causa de los ‘Boy Lovers’”.

Luego, Lucas continuó desde un punto de vista más personal y comentó cómo sobrelleva su día a día: “Yo no estoy enojado, estoy dolido. Yo acá sigo peleando, luchando, haciendo toda la tarea para estar bien para reconstruir eso que ellos rompieron. Casi cien lucas por mes gasto entre terapia y medicación y demás y del otro lado ‘jajaja’”.

Para cerrar, Benvenuto aseguró que continuará luchando por demostrar su versión de los hechos, pero aclaró que antes de retomar su caso, necesitará recomponerse y mejorar.