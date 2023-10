EL CANDIDATO A PRESIDENTE APUNTÓ CONTRA LOS ESPECULADORES FINANCIEROS

"Prepárense para ver al denudo las peores miserias de aquellos argentinos que especulan contra el ahorro de otros argentinos. Prefiero perder las elecciones, pero quiero mandar presos a los que juegan con el ahorro de los argentinos", dijo Massa al encabezar la presentación de la propuesta electoral “Salud por la Patria”, en la Facultad de Medicina de la UBA.

"Cuando vieron que empezamos a abrazar a la gente para ir a compensar el esfuerzo que representaba el impacto inflacionario por la devaluación empezaron a agitar el mercado de cambios", señaló el ministro y candidato a presidente.

En ese sentido, el ministro responsabilizó a Javier Milei por la disparada del billete estadounidense en el mercado paralelo, debido a los recientes comentarios del libertario contra el peso.

En la misma línea, remarcó: "Prepárense para ver al desnudo las peores miserias de aquellos argentinos que especulan contra el ahorro de los argentinos", y luego añadió: "No voy a parar hasta verlos presos, voy a defender el ahorro de la gente, voy a defender el sistema de salud y la educación pública. Creo en la Argentina y si me muero y tengo que volver a nacer, vuelvo a la Argentina como país", subrayó.

"Ellos proponen que el que no tiene tarjeta de crédito, no puede pagar o no tiene cobertura no tiene (derecho a la) salud", planteó sobre el libertario, y aclaró: "Nosotros sabemos que la vida no tiene precios, por eso creemos que invertir en salud, en un buen sistema, en personal y en infraestructura es central para cuidar la vida de los argentinos".

En el evento ‘Salud por la Patria’ además estuvieron la ministra de Salud, Carla Vizzotti; el gobernador de Tucumán, Juan Manzur; el titular de Swiss Medical, Claudio Belocopitt y el titular del sindicato de Sanidad y triunviro de la CGT, Héctor Daer; entre otros.