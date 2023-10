TAXISTA PELEA POR SU VIDA: LO CHOCARON Y SE FUGARON. LA FAMILIA BUSCA TESTIGOS

En dialogo con TodoSaltaNoticias, Belén contó lo que ocurrió con Pablo el lunes 21 de Agosto:

"Mi marido, alrededor de las 5 de la mañana estaba trabajando en un taxi porque es chofer. Estaba en un semáforo esperando cruzar porque el semáforo estaba en rojo y un auto lo colisiona de atrás, provocando un choque en cadena, mi marido chocó una tercera persona y en ese momento del choque mi marido sufrió un golpe en la cabeza, salió del auto en estado de shock y bueno se fue a radicar la denuncia a Tránsito pero el auto que lo colisionó a mi marido se dio a la fuga".

Pablo, horas después, empezó a tener complicaciones de salud. "Sintió fuertes dolores de cabeza y el lunes a las 8 de la noche se viene al hospital, donde es atendido y le dijeron que solamente es un golpe, le dieron un turno para el día jueves para una tomografía lamentablemente al día jueves no llegó porque el día miércoles 23 de Agosto sufre un segundo accidente por una convulsión".

Cuando ocurrió el accidente, Pablo estaba con una pasajera. "Convulsionó dos veces y chocó con un contenedor, la pasajera que estuvo de testigo dijo que llamó a la ambulancia, la ambulancia llegó, mi marido estaba estable, había recuperado los sentidos y la ambulancia se estaba yendo, vuelve a convulsionar y se lo traen en código rojo".

"Se había formado un hematoma desde el primer accidente, lo operaron, le sacaron parte del cráneo, le hicieron una cirugía y dos días después nos dijeron que tenía un segundo hematoma del lado derecho y que eso tendría que haber sido operado con urgencia. En el transcurso de un mes y medio va recibiendo dos cirugía craneales y una donde le hicieron una tercer cirugía donde le hicieron un lavaje porque se le estaba infeccionando las dos cirugías".

El martes convulsionó, 8 días de haber sido dado de alta, volvió a convulsionar. "Lo trasladaron en la madrugada, no pude venir con él, vinieron las hermanas, no pude venir porque al tener la puerta rota no tengo buena seguridad para dejar mis hijas, no tengo a nadie con quien dejarla".

Belén pide a la comunidad una ayuda, ya que poco se sabe del accidente, piden testigos del hecho. También una ayuda para quienes puedan donarle dinero o lo que este a su alcance. "Pedimos algún testigo, fue al costado de la cárcel, en un horario donde salen las personas de los boliches".

Para quienes quieran ayudar a esta familia pueden contactarse con Belén al 3875968965. Tienen dos hijas 6 y 7 años respectivamente.

Alias: belen-chocobar

Cbu: 0000003100006062004949