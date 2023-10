MILEI, CONTRA RIQUELME: "EL SEÑOR ANGELICI LO TRAJO A ROBAR"

El candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, acusó al vicepresidente de Boca y máximo ídolo del club, Juan Román Riquelme, de haber llegado a "robar" de la mano del expresidente Daniel Angelici, quien estuvo a cargo del club entre 2011 y 2019.

Milei expuso su sentimiento por el club de La Ribera durante una entrevista en radio Mitre al afirmar que tiene "un palco en la cancha de Boca y compró una estrella en el museo. No es que era un poquito, sino que intensamente de Boca".

Su sentimiento por el club se vio afectado, según explicó, tras el retiro profesional de Martín Palermo en junio de 2011: "Me generó tanta tristeza que no pude volver más a la cancha". Además, explicó su distanciamiento con el club: "Tuve un período anti Boca cuando repatriaron a Gago: "Como 5 es un oxímoron porque era como La Salada, no tenía marca".