UN DIPUTADO APARECIÓ CON UNA MOTO DUCATI VALUADA EN 45 MIL EUROS

Y parece que desde lo ocurrido con Insaurralde, ahora empiezan a mostrar sus lujos algunos políticos, como lo es en el caso del diputado provincial Matías Monteagudo, quien fue visto a bordo de una motocicleta Ducati que está valuada en 45 mil euros.

Este post generó indignación en las redes sociales, los usuarios no tardaron en preguntar cómo un legislador provincial logró adjudicarse una motocicleta de este tipo, más aun tratándose de quien nunca se le conoció un trabajo empresarial exitoso, salvo un gimnasio ubicado en la periferia de Tartagal y cuyo local es alquilado, apuntaron en El Tribuno.

Fue el abogado Sergio Heredia, quien patrocina a un grupo de docentes y asesoró a varias comisiones que en el departamento San Martín se conformaron por la crisis hídrica. "Lo que hace esta gente es incalificable. ¿Cómo un diputado de un departamento pobre se puede mover en una motocicleta Ducati? ¿Cómo pueden tener tanto descaro, tanta insensibilidad y hacer ese tipo de ostentaciones?", se preguntó Heredia, quien proviene de una familia de importantes recursos económicos y que conoce las características de este tipo de vehículos.

"Una Ducati la tienen los millonarios, porque los 45 mil euros que invierten en este tipo de lujos es porque realmente les sobra la plata. La gente no tiene ni ideade lo que cuesta el mantenimiento de estas motos. Además, este diputado tiene una camioneta doble tracción de alta gama, pero los que lo conocemos de toda la vida sabemos que jamás fue un fuerte empresario, que tuvo grandes emprendimientos o que en su vida empresarial generó puestos de empleos genuinos; tampoco fue un profesional exitosísimo".

El edil Matías Monteagudo no guardó silencio y expresó en su red social Facebook lo siguiente:

"En el día de la fecha se viralizo una entrevista entre un medio salteño y un abogado mediático de nuestra ciudad, en la misma se hicieron afirmaciones falsas con respecto a mí persona.

En primer lugar se intentó trazar un paralelismo entre el caso Insaurralde y mí persona, no viajo al exterior ni paseo en lujosos yates, no poseo cuentas off shore, y bajo ningún concepto soy un corrupto.

Se mintió con respecto al valor de mí motocicleta, la misma no se aproxima ni por casualidad a los montos que esté abogado tiro, la misma se encuentra inscripta en el registro del automotor y al momento de registrarla tuve bajo carácter de ddjj indicar el origen de los fondos con los que la compré, fondos totalmente lícitos.

Toda mí vida fui poseedor de motocicletas de alta cilindrada, les dejo una foto del año 2009 con la motocicleta que disfrutaba en ese entonces adquirida trabajando en el sector privado (mucho antes de ingresar a la función pública).

Si el mediático abogado u alguna otra persona considera que esto esta mal lo invito a que haga la denuncia correspondiente ante la justicia".