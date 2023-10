MILEI, BULLRICH Y "LOS CHORROS" EN SUS LISTAS

Patricia Bullrich y Javier Milei tuvieron muchísimos intercambios durante el Debate Presidencial, uno de ellos llamó la atención cuando la candidata de Juntos por el Cambio apuntó contra el economista al recalcar que en su lista hay "chorros".

Bullrich dijo que Milei tiene "chorros" en la listas., le hizo una pregunta directa: “Tenés todos lo chorros de Massa en las listas. Lo tenés a Luis Barrionuevo que te banca la campaña ¿con qué dinero? ¿Crees que vas a cambiar algo con tantos chorros dentro de tu lista?”, le preguntó Bullrich, en alusión al eje de la narrativa del libertario contra la "casta política".

Milei, por su parte, le respondió duramente reivindicando una vez más la militancia política de Bullrich. "Vos también tenés gente dentro de tus listas que vienen de otros lados, no podes lavar tu pasado como montonera asesina. Pero nosotros que sólo gritamos y decimos cosas 'no podemos cambiar', no podemos tomar otra gente", contestó.

“En el caso de Barrionuevo... Hoy el empleo informal es más importante que el formal y todos aquellos que se quieran sumar a arreglar los problemas de los argentinos son bienvenidos. Tu espacio se la pasa bloqueando todo el tiempo y cuando el líder de tu espacio [Mauricio Macri] llama a hacer algo racional vas y le gritás”, SIGUIÓ.