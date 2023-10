EL PEDIDO DE JESICA CIRIO A TELEFE: "NO QUIERO SER UNA LEY MAMMÓN MÁS"

Jésica Cirio en medio del escándalo con su ex pareja, Martín Insaurralde, y la aparición de imágenes y videos del político en Europa con una modelo llamada Sofía Clerici, le hizo un importante pedido a Telefe.

Han surgido dudas sobre la continuidad de la conductora del programa “La Peña de Morfi” en Telefe". Frente a esto, Juan Etchegoyen brindó información en su programa y dio detalles de lo que sería el pedido de la presentadora a la señal de las tres pelotas.

“Quiero arrancar el programa con una novedad importante, se están viviendo momentos incómodos en Telefe hace rato en relación a Jésica Cirio, la realidad es que el canal está cansado de ella hace rato y yo fui el primero que te lo conté acá en su momento aún sin saber obviamente las sospechas de corrupción”, comenzó diciendo el conductor de “Mitre Live” (lunes a viernes a las 17 por las redes sociales de la radio).

“¿Te acordas de los posteos de Jesica hace unos meses? Posteos fuertes sin destinatario aunque está claro a esta altura a quien iba dirigido eso, bueno hay un nuevo capítulo del enojo de Telefe con la conductora que puede llegar a su salida pero no por ahora me dijeron”.

“Lo que no saben es si ese ‘no por ahora’ es por este domingo o será por un mes o más tiempo, te cuento esto porque me enteré del pedido que le habría hecho Jesica a Telefe para seguir conduciendo La Peña de Morfi”, agregó Etchegoyen antes de revelar el dato clave.

“Lo que me contaban desde adentro es que ella le tiene mucho temor a la condena social, me aseguran que Jesica habría pedido apoyo al canal, que no le suelten la mano como paso antes con Jey Mammón, que apenas salió el testimonio de Lucas Benvenuto él fue apartado”, dijo al respecto el comunicador.