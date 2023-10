AFIRMARON QUE EL BANCO CENTRAL DE URUGUAY INVESTIGARÁ A MARTÍN INSAURRALDE

Afirmaron que tanto Martín Insaurralde como Jesica Cirio, su ex pareja, serán investigados investigados de oficio por presunto lavado de dinero en Uruguay.

La diputada de Juntos por el Cambio, Graciela Ocaña, presentó una denuncia este miércoles ante la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) en Uruguay, señalando tanto a Insaurralde como a su expareja, Jesica Cirio, en relación con supuestos “pagos millonarios” efectuados como parte de su acuerdo de divorcio en abril de este año.

La denuncia de Ocaña también insta a Senaclaft a “disponer lo necesario para iniciar una investigación” que esclarezca si el exfuncionario “realizó transacciones” en Uruguay que “involucraran activos sobre cuya procedencia existen sospechas de ilicitud”.

La gravedad de esta situación ha llevado a que las autoridades del Banco Central de Uruguay inicien una investigación de oficio en respuesta a las versiones que han circulado en las últimas horas en Argentina.

María Eugenia Talerico, exintegrante de la Unidad de Información Financiera durante el gobierno de Mauricio Macri, también se hizo eco de esta supuesta vinculación en las redes sociales. En su cuenta de X (ex Twitter), Talerico mencionó a un broker en Uruguay como el intermediario que habría abierto la cuenta para que Insaurralde realizara el pago a Jesica Cirio. Además, Talerico señaló la plataforma financiera internacional Pershing, del Bank of New York, como el lugar donde los fondos se pusieron en custodia en Estados Unidos.