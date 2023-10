ENCUENTRAN UNA TABLILLA CON EL FAMOSO TEOREMA DE PITÁGORAS 1.000 AÑOS ANTERIOR A SU NACIMIENTO

Un matemático australiano descubrió una tablilla de arcilla que usaba el teorema de Pitágoras para determinar la superficie de un terreno. El hallazgo revela que los babilonios conocían y aplicaban este teorema un milenio antes que los griegos.



El filósofo griego Pitágoras es ampliamente conocido por su contribución al famoso teorema, que establece la relación entre los lados de un triángulo rectángulo.

Sin embargo se cree que este famoso matemático no fue necesariamente el autor original del teorema. Ya que un grupo de científicos, liderado por el doctor Daniel Mansfield, un matemático de la Universidad de New South Wales, Australia, descubrieron una fascinante evidencia dentro de una tablilla de arcilla.

Los babilonios se anticiparon al teorema de Pitágoras

En el año 1770 a. C., siglos antes de Pitágoras, los antiguos babilonios ya estaban aplicando la máxima de la matemática trigonométrica. Una tablilla babilónica, conocida como IM 67118, se utilizaba para resolver la longitud de una diagonal dentro de un rectángulo utilizando este teorema.

Esto demuestra que los babilonios estaban familiarizados con el concepto antes de que Pitágoras lo pusiera en palabras, 1.000 años antes de su nacimiento.

No obstante, este no fue el único hallazgo que desconcertó a los expertos. Otra tablilla, que data alrededor del 1800—1600 a. C., presenta un cuadrado con triángulos etiquetados en su interior.

A través de una cuidadosa traducción desde el sistema sexagesimal utilizado por los antiguos babilonios, los investigadores descubrieron que estos antiguos matemáticos conocían no solo el teorema, sino también otros conceptos avanzados.

Ahora bien, la razón por la que el famoso teorema se le atribuyó a Pitágoras es por la falta de escritos originales, así como la transmisión oral del conocimiento dentro de su escuela llamada Semicírculo de Pitágoras, desde donde se transmitía todo el aprendizaje.