¿CUÁNDO SE DEPOSITA EL CRÉDITO DE ANSES DE $400.000 PARA TRABAJADORES?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ofrece créditos de hasta $400.000 para trabajadores en relación de dependencia como parte de una serie de bonos y beneficios que se entregarán en octubre.

En tan solo una semana, más de 200 mil personas han solicitado el crédito de Anses, el cual se puede obtener en tan solo 5 pasos. Una vez que se haya completado la solicitud, las personas recibirán el crédito en un plazo de siete días hábiles después de la aprobación del pedido. Hasta ahora, los primeros solicitantes ya han recibido el préstamo, aunque aún no se ha proporcionado una confirmación oficial sobre la cantidad.

Este programa ha suscitado un gran interés entre los trabajadores en relación de dependencia debido a su baja tasa de interés. Los créditos de Anses por un monto de $400.000 destinados a trabajadores en relación de dependencia cuentan con una tasa fija del 50% anual, la cual está subsidiada por el Estado Nacional, además de ofrecer un plan de financiamiento de hasta 48 cuotas.

Las solicitudes se han estado recibiendo desde el 18 de septiembre, y hasta el momento no se ha establecido una fecha de cierre ni un límite para las inscripciones, siempre y cuando los solicitantes cumplan con los requisitos especificados por Anses.



Para solicitar el préstamo de Anses, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Residir en Argentina de forma permanente.

Tener una antigüedad laboral mínima de 6 meses en el puesto de trabajo.

Ser trabajador en relación de dependencia y aportante al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

No contar con un sueldo superior a los $700,875 mensuales.

Ser titular de una tarjeta de crédito emitida por el banco donde se recibe el sueldo, excluyendo las tarjetas no bancarias emitidas por entidades financieras.

Ser mayor de 18 años y no estar en edad jubilatoria al momento de cancelar completamente el crédito.

No estar en la situación 2 de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina.

No ser titular de una jubilación o pensión.

No ser trabajador eventual, discontinuo, de temporada o de casas particulares.

Pasos para acceder al beneficio:

Ingresa a Mi Anses con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social.

En el menú, selecciona la opción "Créditos para trabajadores en relación de dependencia."

Genera tu solicitud.

Anses te enviará un código que solo podrás consultar a través de Mi Anses.

Una vez que hayas recibido el código, tendrás un plazo de 7 días hábiles para acudir a una oficina de Anses sin necesidad de cita previa para confirmar tu identidad y finalizar el trámite.

El organismo notificará cuando tu solicitud haya sido aceptada, y una vez aprobada, el monto solicitado se acreditará en tu tarjeta de crédito en los próximos 7 días hábiles.