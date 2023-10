JOSÉ LUIS ESPERT SE CRUZÓ CON EL CANDIDATO BERTIE BENEGAS LYNCH

De cara a las elecciones 2023, los debates entre los candidatos se recrudecen y las críticas a las propuestas económicas de cada espacio político se ponen bajo la lupa. En este marco, el diputado nacional José Luis Espert, ex aliado de Javier Milei; se cruzó con el candidato de La Libertad Avanza (LLA) Bertie Benegas Lynch, en una discusión televisiva por las propuestas de cerrar el Banco Central y avanzar con la dolarización.

Espert apuntó contra La Libertad Avanza y dijo que “las propuestas de Milei no existen en el mundo” y planteó que la política haga “lo que hacen en los países razonables”, que incluye “competir con el mundo, tener un Estado razonable y leyes laborales amigables con el empleo”.

“Yo estoy podrido, harto de que nos vendan humo”, disparó el diputado de Juntos por el Cambio, quien definió a La Libertad Avanza de ser un “kirchnerismo de segunda generación”.

“Le digo kirchnerismo de segunda generación porque es venderte humo y la sociedad está quebrada, está rota, por décadas de estancamiento”, agregó y disparó: “Dicen que vos podés dolarizar sin dólares, que podés contaminar sin consecuencias y que podés bajar 15 puntos el gasto público y nadie te dice cómo se bajarán. Esto sería el equivalente a las 24 provincias ¿Cómo haces para bajar esos 15 puntos?”.

Benegas Lynch salió al cruce y le dijo a Espert que no tenía argumentos en un debate en TN. “Bueno lo que hace ad hominem de humo, no hace nada, no argumenta José Luis”, lanzó y fue rápidamente interrumpido por Espert, quien preguntó: “¿Cómo que no argumento?”. “Te dije vos querés dolarizar sin dólares, sos humo”, añadió.

“No me dejás hablar. Me estás hablando de muchas cosas”, lanzó Benegas mientras decía “ad hominem, ad hominem”, ante los gritos de Espert: “No te voy a permitir que digas que no argumento”.

"Ad hominem, las pelotas”, expresó y amplió: “Le mentís a la gente porque vas a generar una pobreza, una crisis que la va a hacer diez veces más pobre de lo que es hoy”.

Ante esto, el dirigente de LLA tomó la palabra: “Cuando estás seguro de tus argumentos, dejás hablar y respondés. Hablar encima y hablar a los gritos no ayuda a la audiencia” y siguió, en medio de las interrupciones: “Esto mismo vos decías en un tuit, que había que cerrar el Banco Central”. Ante esta chicana, Espert respondió: “Pero lo dije cuando había 50 mil millones de dólares en el Banco Central y otra cosa no es tener nada”.

“Basarse en la cuestión ad hominem o ad populum de que ‘nadie lo tiene o todo el mundo lo hace’ me parece una estupidez soberana. Me parece que si Espert fuera el jurado de un concurso de innovación le preguntaría ‘¿y dónde existe esto?’ y justamente es innovación. Usemos la cabeza si estamos en favor de la gente, tengamos la apertura para debatir, pero que se metan en serio, debatamos hasta el final”, lo cruzó Benegas Lynch.