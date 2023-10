SE CELEBRA EL DÍA DÍA NACIONAL DEL CAMINO Y EDUCACIÓN VIAL

En el día de hoy se celebra el Día Nacional del Camino y Educación Vial y la jefa de la policía vial Claudia Guaymás dialogó con TodoSaltaNoticias sobre las actividades que se están llevando a cabo y sobre los mensajes que brindan a la ciudadanía a través de chupetines que se encuentran repartiendo durante la jornada.

"Es un día especial para promover la concientización de la educación vial y sobre todo el respeto hacia las normas de tránsito y así poder llegar a un cambio cultural y sobre todo el cuidado hacia el ciudadano".

Comentó que las personas los felicitan por el trabajo que se encuentran realizando en estos momentos sobre la calle y los policías se encuentran entregando un chupetín que tiene un mensaje que reza "en moto usá siempre el casco y bien abrochado", por ejemplo.

"Queremos lograr un cambio cultural, por ejemplo, que usen el casco de seguridad en todo momento y no solo cuando nos ven controlando ya que es una medida de seguridad".

Se les consultó si el Salteño cumple o infringe las normativas de tránsito dispuestas en la provincia y respondieron que se puede observar a muchas personas que no utilizan el cinturón de seguridad correspondientes y tampoco casco en el caso de los motociclistas, en este sentido expresaron que los que lo utilizan generalmente no lo hacen de manera adecuada ya que se puede ver que no están bien abrochados.