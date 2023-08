LEY DE ALQUILERES: "CON TANTA INFLACIÓN, NINGUNA NORMA PUEDE SER EFECTIVA

El impulsor de la Ley de Alquileres durante el gobierno de Mauricio Macri, el exdiputado del PRO Daniel Lipovetzky, afirmó que "la ley de alquileres no funcionó principalmente por la actualización anual", que es un perjuicio en este contexto ocasionado por la aceleración inflacionaria y destacó que el consenso sobre la norma se debe a que los inquilinos reclaman que se equilibren las desigualdades con los propietarios, debido a que los aumentos que se realizan, en muchos casos, son superiores a la variación de precios.



"La ley de alquileres no fue efectiva, principalmente, por la actualización anual, que se modificó en el debate parlamentario. Nosotros habíamos propuesto un mecanismo de ajuste semestral, que era lo que pedían los inquilinos, ya que antes de la ley lo que pasaba era que, al precio pactado, se les imponían aumentos por encima de la inflación. Entonces se quejaban de que el valor pactado debía mantenerse actualizado con un mecanismo para enfrentar la depreciación monetaria, pero no un incremento del valor", afirmó el exdiputado.

Y añadió: "Por eso todos los proyectos que se presentaron planteaban el mecanismo de actualización. Nosotros sostuvimos que tenía que ser semestral en un contexto de 20% anual (2017). Hoy, una actualización anual, que fue lo que se actualizó en el debate parlamentario, con una inflación que anualizada lleva más del 100% no sirve, habría que pensar en ajustes trimestrales".