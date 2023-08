EX POLICIAS Y EX PENITENCIARIOS PIDEN PARTICIPAR DE PARITARIAS Y MEJORAS JUBILATORIAS

En la plaza Belgrano ex penitenciarios y policías se reunieron para hacer eco de su pedido por mejores jubilaciones.

TodoSaltaNoticias dialogó con Julio Ángel Cardozo, sub comisario retirado y esto fue lo que comentó:

"Estamos en un estado de abandono tanto el sector pasivo como el sector activo, por la pésima, denigrante y mala política de seguridad que hay. En cualquier barrio la gente se queja de los policías porque no cumple su función y no es culpa del policía, es la culpa de la política de seguridad que desde el ministerio de seguridad para abajo tienen tremendas fallas que hacen que hoy la ciudadanía salteña no este conforme con nosotros como un organismo de seguridad".

Los trabajadores aclararon que lo que piden no es un aumento, sino el derecho y legalidad de participar en las paritarias. "Tener un representante que sepa de las necesidades que tenemos", explicó Cardozo. El pedido ya fue realizado y entregado y ahora esperan una reunión con el Gobernador.