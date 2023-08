JAVIER MILEI DENUNCIÓ "CAMPAÑA SUCIA" POR PARTE DE PATRICIA BULLRICH

De cara a la recta final para las Elecciones 2023 las acusaciones cruzadas entre las distintas fuerzas políticas parecen ser moneda corriente estos días. En este marco, un comunicado de La Libertad Avanza, partido que lleva como precandidato presidencial a Javier Milei, apuntó contra Federico Andahazi, precandidato al Parlasur por la lista que encabeza Patricia Bullrich.



A través de un comunicado titulado "Los 'Defensores de la República' y la campaña sucia", los autodenominados "libertarios" cuestionaron a Andahazi por sus declaraciones en LN+, en donde acusó a La Libertad Avanza y a Javier Milei de “ser nazis” por llevar en sus listas nacionales a un candidato a senador nacional por Río Negro utilizando una imagen donde se lo ve con símbolos nazis.

"Queremos aclarar que ese señor ni es candidato a Senador Nacional ni a ningún otro cargo en nuestro espacio, ni la provincia de Río Negro elige senadores nacionales en este ciclo electoral. También queremos aclarar que la imagen utilizada del señor es un recorte de un vídeo donde dicha persona está criticando al nazismo y que la imagen que mostraron de esa persona con nuestro candidato a Presidente fue adulterada para ocultar que la persona llevaba una estrella de David en una remera", reza el comunicado.

Milei acusó a Patricia Bullrich de "operar con mentiras" en la campaña

Esta no es la primera vez que Javier Milei apunta contra Patricia Bullrich por "juego sucio" en el marco de la campaña electoral. Semanas atrás, el precandidato a presidente por La Libertad Avanza aseguró que el entorno de la presidenciable del PRO realizó “operaciones con mentiras” en su contra.

El economista respondió en redes un comentario de un periodista y rechazó la idea que se haya asociado con otro espacio para perjudicar a Patricia Bullrich en la interna de JxC. Fue a raíz de ese comentario que un usuario de Twitter le cuestionó: “Flaco si le seguís pegando a la Bullrich te juro que lo voto al pelado Larreta en un posible ballotaje, deja de romper las pel... bastante que nos tiran de todos lados los medios al final Bullrich está sola es la única que levanta la bandera del cambio (sic)”.

El dirigente de La Libertad Avanza no dejó pasar ese mensaje. “Si no me hubieran salido a operar con mentiras, calumnias e injurias para mejorar sus chances en la interna no diría nada...”, lanzó.

Según publicó el medio La Nación, desde el entorno de Milei ratificaron las acusaciones. “En las denuncias de las últimas semanas, desde el espacio se considera que estuvo la mano de Patricia Bullrich”, dijeron a ese medio.