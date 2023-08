SEBASTIÁN VILLA SE ENTRENA CON UN EQUIPO DEL ASCENSO DE ESPAÑA

El futbolista colombiano, quien ha sido declarado culpable en primera instancia por cargos de amenazas coactivas y lesiones leves agravadas en contra de su expareja, está en medio de un conflicto con su club actual luego de enviar una nueva carta documento en la que se autodeclara en libertad.

Villa se encuentra entrenando junto al equipo de Unión Deportiva Lanzarote, un equipo en la Tercera División RFEF de España, que compite en la quinta categoría del fútbol en ese país. El equipo cuenta con algunos jugadores argentinos en su plantel. Esta acción por parte de Villa se suma a la serie de acciones desafiantes que ha tomado, aumentando la tensión entre las partes involucradas y aumentando la probabilidad de que esta situación termine en los tribunales.

La semana pasada, los abogados de Villa presentaron una nueva carta documento en la que argumentaron que el jugador consideró que se encuentra en libertad de acción para buscar oportunidades en otros equipos, y desde entonces no se volvió a presentar en los entrenamientos en el predio de Ezeiza, a pesar de tener un contrato vigente con el Xeneize.

La justificación detrás de esto es que, debido a que Boca no le ha permitido participar en competiciones oficiales, Villa siente que no se le está logrando ejercer su profesión y, por lo tanto, se considera un jugador libre. Aunque no ha sido apartado oficialmente del plantel de Boca, el club ha decidido no convocarlo desde que recibió la condena.

No obstante, desde Boca Juniors mantiene su posición original de que han brindado todas las oportunidades para que Villa continúe entrenando. Incluso, cuando Villa comenzó su litigio legal en Colombia, el club exigió que regresara a Ezeiza para cumplir con sus responsabilidades laborales, a lo que Villa accedió temporalmente antes de marcharse nuevamente.

Actualmente, en Boca tomaron la determinación de llevar a cabo este conflicto hasta sus últimas consecuencias y no le otorgarán a Villa la carta de libertad para dejar el club. A pesar de que han estado esperando ofertas de transferencia desde que comenzó la ventana de traspasos, hasta el momento solo ha habido un interés superficial procedente de Arabia Saudita, pero no se ha materializado ninguna oferta formal.