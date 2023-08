VIOLARON A UN JOVEN DE 16 AÑOS EN EL PARQUE DE LA FAMILIA

El hecho ocurrió el día martes en el Parque de la Familia, en donde un menor de 16 años de edad habría sido abusado sexualmente por un grupo de hombres a las 21 horas aproximadamente.

No solo abusaron del menor sino que también lo agredieron.

Su hermana dialogó con TodoSaltaNoticias sobre cómo sucedieron los hechos para poder brindar claridad en este suceso aberrante que le tocó vivir al adolescente.

Un grupo de hombres lo obligaron a tomar un líquido del cuál se desconoce qué fue. El CIF encontró en el lugar un frasco de dipirona líquida, este fármaco es una pirazolona también llamada metamizol, es analgésico, antipirético, espasmolítico y con mínimo efecto antiinflamatorio.

"Él se fue como pudo, los hombres le dejaron de pegar porque pensaron que lo habían matado, se levantó y se fue a su casa, se acostó y de ahí comenzó a sentirse mal y decidió dirigirse hacia el hospital por sus propios medios no informó a ningún familiar por vergüenza".

En el Hospital Papa Francisco llamaron a sus familiares debido a que es menor de edad.

En un principio se habló de "violación con acceso carnal", ahora se sabe que es que hubo un "objeto de por medio, por eso se está esperando saber si le llegaron a dañar algún órgano o si fue solo su recto".

Él se encontraba entrenando en el Parque de la Familia ya que recientemente lo habían aceptado para que juegue en un club de fútbol, "siempre fue un chico muy independiente, se encontraba muy feliz por la buena noticia que le habían dado, decidió entrenar a esa hora porque comenzaba al día siguiente".

El menor no se acuerda de los hombres pero si tiene una imagen en su cabeza en el cual él identifica a un hombre mayor de 40 años ya que "él lo vio pero le taparon la cara".

"La policía no tomó cartas en el asunto", solo lo derivaron al CIF, al médico legista para que le realicen los estudios pero no le dijeron a su mamá que realice la denuncia correspondiente en estos casos.

A las 02:00 de la madrugada lo derivaron hacia el Hospital San Bernardo debido a una fuerte hemorragia, lo dejaron afuera del nosocomio en una silla en la cual tuvo que esperar dos hora y media. No podía mantenerse parado y estaba con muchos mareos.

Aún no fue intervenido quirúrgicamente, no se sabe si la cirugía va a tener que ser reconstructiva ni de qué se trataría. Los médicos informaron que se vio afectado su recto, "aún no tenemos detalles ciertos porque su mamá prefiere no hablar mucho para poder cuidar a su hijo".

No hay detenidos, nadie vio nada esa noche, los vecinos no quieren hablar, "mi suegra se tuvo que acercar a realizar la denuncia en las condiciones en las que ella estaba, muy nerviosa, luego de estar toda la noche se acercó por su cuenta ya que la policía no realizó ninguna custodia".

También relató que el sábado en horas de la mañana se acercaron cuatro hombres armados a la casa de la mamá del adolescente, ingresaron a la casa pero no había nadie. Este dato lo contaron los vecinos, "no sabemos de quiénes se trata, no sabemos quienes les hicieron daño, si estas personas están enojadas porque su banda se está dando a conocer o porque la situación se volvió pública queremos saber más información".

Mencionó que hay una sospecha, se hablaría de que esta banda de abusadores serían los conocidos como "Los Guasos", una banda de zona sudeste, se desconoce quienes serían los integrantes y si es que tuvieron algo o no que ver con este hecho. Continúa en investigación.

Su familia se encontrará el día de mañana, miércoles 2 de agosto a las 18 horas, pidiendo justicia en zonas cercanas al Parque de la Familia y pedirán más seguridad.