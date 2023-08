CIENTÍFICOS COREANOS ALCANZARON UNO DE LOS "SANTOS GRIALES" DE LA FÍSICA

Desde que fue descubierta, a principios del siglo pasado, la “superconductividad” es uno de los “santos griales” de la física de materiales. Es una propiedad que permite conducir electricidad con resistencia cero, lo que evita la pérdida de energía en forma de calor y habilita fenómenos desconcertantes, como la levitación. Pero lo que fue descripto y probado en el laboratorio, resultó difícil de aplicarse en la industria, porque para lograrla hay que llevar el material a una temperatura inimaginable: 4 grados Kelvin por encima del cero absoluto (-269° C).

Ahora, un equipo de científicos surcoreanos integrado por Sukbae Lee y Ji-Hoon Kim, del Centro de Investigación de Energía Cuántica (Q-Centre) en Seúl, Corea, y por con Young-Wan Kwon, de la Universidad de Corea, asegura haber logrado por primera vez en la historia un superconductor a temperatura y presión ambientes, lo que supondría una revolución; y más aún si se tiene en cuenta que el material, llamado LK-99, es sencillo de obtener. Está basado en apatita de plomo dopada con cobre. Sin embargo, el trabajo, todavía no revisado por pares (puede leerse en arXiv:2307.12037) y del que no se conoce a qué revista científica fue enviado para su publicación, fue recibido con escepticismo por sus colegas.

“Personalmente, no me resultan obvios los resultados que muestran –comenta Julio Guimpel, docente del Instituto Balseiro, e investigador del Instituto de Nanociencia y Nanotecnología de la Comisión Nacional de Energía Atómica–. Por ejemplo, ellos dicen que llevan la resistencia a cero, pero cuando uno mira los datos, no queda claro si están viendo una resistencia nula o muy pequeña. Dan algunos criterios según los cuales sí sería un superconductor, pero por otro lado no dicen cuáles son las dimensiones de las muestras. O sea, no se puede comparar lo que se ve en los gráficos con los números que dan. Hay aspectos de la publicación que resultan dudosos”.

“A mí me llamó un poco la atención –coincide Carlos Acha, del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA e investigador principal del Conicet en el Laboratorio de Bajas Temperaturas–. Fueron cuidadosos en el sentido de que para que haya superconductividad, [el material] debe mostrar por lo menos dos propiedades: que la resistencia sea cero por debajo de una cierta temperatura y, al mismo tiempo, que en ese rango de temperaturas sea un ‘diamagneto’ perfecto; esto significa que expulsa el campo magnético de su interior. Si no se dan las dos propiedades, no es superconductividad, porque a veces hay transiciones de fase que hacen que un material cambie tanto que ‘parece’ que la resistencia fuera cero. Pero si no está acompañado de ‘diamagnetismo’ [propiedad de los materiales que consiste en repeler los campos magnéticos], no es superconductividad. Ellos muestran estos dos resultados. Se ve una caída importante en la resistencia, también se ve diamagnetismo y hay ciertas ‘corrientes críticas’ (cuando a un superconductor se lo va sometiendo a una corriente cada vez más grande, se supone que hay un momento en el que la corriente alcanza un valor crítico y deja de serlo), pero para mí los resultados son un poco raros, no se parecen a los tradicionales. Hay que validarlo”.

Según cuenta Acha en un artículo de divulgación (https://www.df.uba.ar/es/prensa/8145-buscando-la-superconductividad-de-temperatura-ambiente), cuando en 1911 Kamerlingh Onnes y colaboradores vieron que el mercurio a 4° K se convertía en un conductor perfecto, descubrieron un nuevo estado electrónico y abrieron un campo de investigación que despierta enorme interés científico y tecnológico. “Han habido muchísimos esfuerzos a lo largo de todos estos años –explica–. Durante mi posdoctorado, trabajé un tiempo en Grenoble (Francia) haciendo experimentos con alta presión sobre distintos materiales para ver hasta dónde podíamos subir la temperatura mientras se mantenía la superconductividad. Pero era difícil de lograr, siempre encontramos un máximo. De hecho, tuvimos un récord de temperatura a alta presión durante 10 o 15 años. En los últimos años, se presentaron trabajos de altísimas presiones aplicadas a ciertos compuestos que obtuvieron resultados de temperaturas muy cercanas a la ambiente, pero con presiones de más de dos millones de atmósferas. Hasta ahora, nunca a presión ambiente”.

En su paper, el equipo surcoreano no se priva de hacer afirmaciones exaltadas: “Creemos que nuestro desarrollo será un evento histórico que abrirá una nueva era a la humanidad”, escriben.