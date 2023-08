CONDENARON AL EX DIRECTOR DE LA REGIONAL SALTA DE LA AFIP

El condenado fue mano derecha de Ricardo Echegaray durante su gestión al frente del organismo recaudador y ya cuenta con una condena a 3 años de prisión condicional en el caso Ciccone.

La Fiscalía había pedido una codena unificada de 9 años de prisión contra Resnick Brenner y otros tres acusados de haber cometido los delitos de fraude a la administración pública, cohecho y concusión.

Pero el tribunal solo condenó al ex funcionario por la maniobra. En el caso de Nicolás Antonio Fili, otro ex funcionario de la AFIP, el tribunal decidió condenarlo como partícipe necesario de Resnick Brenner del delito de concusión.

Durante el juicio oral se presentó, por ejemplo, el empresario salteño Freddy Rosario Tejerina, líder de un holding de empresas, quien frente a los jueces del Tribunal Oral Federal 2 de Salta -Marta Liliana Snopek, Federico Santiago Díaz y Domingo Batule- confesó haber pagado en agosto de 2015 al entonces titular de la Regional Salta y al jefe del área Jurídica, Nicolás Fili, dos pagos de 500 mil pesos a cambio de que no hicieran más controles sobre su empresa, cuya situación tributaria era considerada como grave.

Por otro lado declaró Guillermo Oro, quien sucedió a Resnick Brenner en el cargo como director de la Regional Salta de la AFIP. En su testimonio ratificó los dichos del empresario salteño y relató cómo descubrió el pago efectuado por Tejerina a los exfuncionarios. También detalló sobre otras denuncias que pesan sobre la mano derecha de Echegaray, una de ellas radicada en Buenos Aires y otra vinculada a un procedimiento llevado a cabo en una finca de la ciudad de Orán. En todos los casos, afirmó, existiría una modalidad irregular con dinámicas de extorsión y ofrecimiento de negocios inmobiliarios incluidos.

Resnick Brenner ya cuenta con una condena a 3 años de prisión condicional en el caso Ciccone, por lo que el TOF 2 de Salta decidió unificar los plazos en 5 años y 6 meses de ejecución efectiva, decisión que será apelada por la defensa de Resnick Brenner apelará ante la Cámara de Casación.

En el juicio por Ciccone, Resnick Brenner había declarado contra el ex titular de ese organismo, Ricardo Echegaray. Sostuvo que “no se movía un papel sin que él lo supiese” y cuestionó a la Justicia por no llevarlo a juicio. Y se convirtió en uno de los tres condenados por ese escándalo que permanecieron en libertad junto a Alejandro Vandenbroele y Guido Forcieri. El Tribunal impuso, en cambio, penas de prisión efectiva al ex vicepresidente, Amado Boudou, y a su socio comercial, José María Núñez Carmona.

En 2018, Resnick Brenner fue detenido por orden del juez federal de Salta, Julio Leonardo Bavio, y en ese momento la AFIP decidió echarlo. Según se supo en ese momento, Resnick tenía previamente cuatro sumarios abiertos en el organismo recaudador. Ante el primer procesamiento firme se trató de suspenderlo, pero el gremio lo impidió debido a que integraba la comisión directiva de UPS.

Ante la condena en la causa Ciccone se le pidió al sindicato que, en pos de la transparencia y del cumplimiento de la condena y de la inhabilitación para ejercer cargos públicos, hiciera renunciar al gremio a Resnick. Sin embargo, la respuesta fue negativa.