SEBASTIÁN VILLA NOTIFICÓ A BOCA QUE SE CONSIDERA JUGADOR LIBRE

Sebastián Villa afirma que se encuentra en libertad de acción y ha decidido no volver a entrenarse, a pesar de que todavía tiene contrato con la institución.

Los abogados de Villa argumentaron que el club no le está otorgando los derechos para ejercer su trabajo al no permitirle competir oficialmente, motivo por el cual se puede considerar un futbolista libre. Aunque Villa continúa entrenando con el equipo, el club ha decidido no convocarlo desde que recibió una condena en primera instancia de dos años y un mes de prisión condicional por cargos de amenazas coactivas y lesiones leves agravadas por mediar violencia de género contra su expareja Daniela Cortés.

El club, por su parte, insiste en que la decisión de no convocar a Villa es responsabilidad exclusiva del técnico y que le brindaron todas las facilidades para que continúe entrenando. Incluso cuando Villa comenzó el litigio mientras estaba en Colombia, el club exigió que regresara a Argentina para cumplir con sus obligaciones laborales.

Aunque Villa trabajó aparte del grupo en el gimnasio junto a otro delantero relegado, Jan Hurtado, el club afirma que esto se debe únicamente a los trabajos programados por los preparadores físicos. Sin embargo, a partir de este jueves, el jugador dejó de ponerse bajo las órdenes del entrenador Almirón, lo que plantea interrogantes sobre la postura que tomará el club, e incluso se especula que podrían demandarlo ante la FIFA por incumplimiento de obligaciones.

Villa, de 27 años, obtuvo autorización de la justicia para regresar a Colombia a principios de junio y envió una carta documento argumentando que se consideraría libre si no era reincorporado en los próximos días. Aunque el club siempre ha sostenido que nunca le impidió al jugador que continuara entrenando, fue él quien dejará de retirar sus pertenencias del predio y volver a su país, donde siguió trabajando bajo las órdenes de un preparador físico.

Aunque parece probable que el futuro de Villa esté lejos del club, hasta el momento no ha habido ofertas para que Boca lo venda. A pesar del interés del Consejo de Fútbol en liberar otro cupo de extranjeros, Villa sigue teniendo contrato vigente con el club.