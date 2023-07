"LA AMENAZARON DENTRO DE LA ESCUELA CON UN CUCHILLO"

El día lunes se presentó a la escuela para pidiendo una explicación a los acontecimientos sucedidos pero terminó siendo retirada del establecimiento con la policía.

Carla Quispe es la mamá de la menor de 11 años que fue agredida en la Escuela Gauffin el 5 de julio. Fue increpada por cinco compañeras que le dejaron moretones y rasguños en su cuerpo.

Ya casi pasó un mes desde la violenta agresión que sufrió Emi cuando salía de la escuela primaria y todavía nadie hace nada.

"Ni a 30 metros de la escuela fue agredida. Cuatro de ellas vienen a la mañana, la otra es del turno tarde. Dentro de la escuela la amenazaron con cuchillo", contó Carla. "Pasaron 25 días, vine ayer a reclamar y me sacaron con la policía. No sé qué hacer".

"Me dijo que no puede hacer nada. Me dijo que ella le tiene que preguntar a las chicas si se quieren cambiar de turno porque no las puede expulsar. Ni siquiera a la chica que le sacó un cuchillo", relató la mamá, indignada por la falta de contención por parte de la escuela.

"No sé si están esperando que a mi hija le desfiguren la cara. No hubo asistencia ni de la escuela, ni de la policía".

Si bien no se conoce a ciencia exacta los "motivos" que llevaron a las cinco menores a actuar de esta manera tan violenta, Carla Quispe dijo que a su hija "le pegaron porque sus compañeros le regalaron algo por su cumpleaños y las otras niñas se pusieron celosas. Mi hija tiene buenas notas".