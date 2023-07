LA ASOCIACIÓN DE VOLEY DISCRIMINAN A LOS NIÑOS DE LOS BARRIOS

María José, madre de una niña que juega en Gimnasia y Tiro, comentó que la Asociación Salteña de Vóley discrimina a los niños de los barrios.

Ella relató que su hija debía presentarse a jugar en el club de Gimnasia y Tiro, ella juega desde el año pasado el campeonato de los barrios, el día jueves se dan con la noticia de que no podían jugar este fin de semana la semifinal y la semana que viene si llegan a la final porque las suspendieron dos fechas por haber jugado el campeonato de los barrios. "La Asociación de Vóley las suspendió por haber participado en el campeonato de los barrios".

María José afirmó que suspendieron a tres nenas del equipo por haber sido parte del campeonato de los barrios, "no hay forma de explicarles a las nenas que fueron suspendidas por jugar un campeonato en los barrios cuando ellas lo único que quieren es jugar y divertirse".

El mismo día en que se anoticiaron de la noticia ella realizó la denuncia en la comisaría del Tribuno y se enteró que las oficinas de la Asociación están cerradas por lo que ella desconoce si su denuncia fue recibida ya que hasta el día de hoy no tuvo respuesta sobre el asunto.

El abogado Santiago Pedroza les explicó que debían realizar una notificación a la Asociación pidiendo explicaciones.

"Yo les hice una denuncia por discriminación, daños psicológicos y moral hacia mi niña".

Otra de las madres presentes mencionó que a su hija la suspendieron por haber jugado el día domingo una final de barrios el lunes tuvieron la sorpresa de tener a todos los niños que participaron del campeonato suspendidos.

"Yo no sé porque le impiden a los niños jugar, yo no sé como explicarle a mi nena de ocho años que está suspendida".

No hay ningún contrato que especifique que los niños no pueden jugar otros campeonatos fuera de la Asociación de Vóley. El club de Gimnasia y Tiro si les permite jugar a los niños porque "son conscientes de que los niños se hacen jugando, es su diversión ya que no tienen un contrato profesional".

El profesor y organizador de la Liga Amateur de los barrios, papá de una de las nenas afectadas, mencionó que la competencia del día domingo no influye en lo que realiza la Asociación, "solo juegan campeonatos libres, participan personas de distintas edades y van a divertirse, no venimos a discriminar a nadie".

Afirmó que están sufriendo amenazas para que no jueguen en ligas barriales.

Las suspensiones son informales ya que les mandan un mensaje a los profesores las personas que quedan afectadas con nombre, apellido y DNI, luego hacen una nota formal en PDF en el que lleva una firma con el sello de la Asociación sin aclaración.

El abogado Santiago Pedraza mencionó que esta situación no debe ser así ya que "se está violentando artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional cometiendo actos de discriminación, se está violentando los tratados internacionales sobre los derechos de los niños".

Explicó que no se está violando ningún contrato ya que los niños no tienen firmado ningún contrato profesional por lo que no afecta a la competencia.

Ya mandaron las notificaciones, no encontraron donde notificarlos por lo que se los enviarán por carta documento e iniciarán con las acciones legales ante el INADI y pedirán amparo con medida cautelar para que la situación cese.