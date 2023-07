JORNADAS DE TESTEO Y CONCIENTIZACIÓN SOBRE VIH, SÍFILIS Y HEPATITIS

En centros de salud de la capital y en hospitales del interior provincial se tomarán muestras para detección de enfermedades de transmisión sexual, como VIH, sífilis y hepatitis B y C.

Con motivo del Día Mundial de las Hepatitis Virales, que se celebra el 28 de julio, diversos efectores dependientes del Ministerio de Salud Pública realizarán actividades de concientización y diagnóstico.

La jefa del programa de VIH, ITS y Hepatitis Virales, Laura Caporaletti, informó algunos de los lugares donde se harán test gratuitos, en la capital y en el interior provincial, haciendo notar que para la toma de la muestra de sangre no es preciso estar en ayunas ni presentar documento de identidad ni pedido médico.

Jueves 27

En Tartagal se hará test para VIH, sífilis y hepatitis C, en el hospital Juan Domingo Perón, de 9 a 12 y de 15 a 17.

En Rosario de Lerma se hará test para VIH, sífilis y hepatitis C, en el hospital Joaquín Corbalán, en el horario de 9 a 12.30.

Viernes 28

En el hospital Señor del Milagro se hará test para VIH, sífilis y hepatitis B y C. Las muestras se tomarán en el laboratorio de Virología, entre las 9 y las 12, sin necesidad de turno ni pedido médico.



También se hará test para VIH, sífilis y hepatitis B y C en los centros de salud de los barrios Hernando de Lerma, El Manjón y Castañares, en el horario de 9 a 12.

En Vaqueros, se hará diagnóstico de hepatitis B y C, en el centro de salud, en el horario de 8 a 12.

En Colonia Santa Rosa, se hará diagnóstico de hepatitis B y C, en el hospital Elías Anna, de 9 a 12.

En el hospital Nuestra Señora del Rosario, de Cafayate, se entregará material informativo, en el horario de 9 a 12.

En Pichanal, el hospital Edgardo Bouhid realizará acciones de difusión y concientización comunitaria del lunes 24 al viernes 28, en horario matutino, a través de medios de comunicación y redes sociales.