SANTA FE: UN PUEBLO EMPATÓ EN 69 VOTOS Y DEFINIRÁ UN JUBILADO ITALIANO

Las elecciones en Santa Fe dejaron condimentos especiales después de que los ciudadanos votaran en estas Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del pasado domingo. En el medio de la interna provincial, Casagnelo, un pueblo de 270 habitantes, vivió una situación insólita: los dos principales candidatos empataron en 69 votos y definirá un jubilado italiano.

En el pueblo ubicado al sur de la provincia el radicalismo de “Unidos para cambiar Santa Fe” sumó 69 votos, la misma cifra que sacó la oposición justicialista de la alianza “Juntos avancemos”. Además, se registraron tres votos en blanco, seis impugnados y uno recurrido.

En el medio quedó Robertó Petrin, italiano de 80 años y residente en Argentina desde los 14 años. "El Tano" vive desde hace 10 años en la localidad santafesina por su trabajo en una cadena láctea y para vivir la rutina relajada que puede brindar el campo.

Por una cuestión protocolar, el único extranjero de Casagnelo definirá el empate entre el oficialismo y la oposición. “Me supera. Si lo hubiese sabido, no sé si iba a votar. Me eximía la edad. Fui porque tengo un alto sentido de la democracia y la responsabilidad civil. Si hubiera sabido, lo hubiera pensado dos veces. Me siento mal porque estoy vulnerado en mis derechos, voy a ser el único tipo cuyo voto van a conocer todos, todos van a saber a quién elegí”, expresó en diálogo con Petrin el diario La Nación, quien no tenía ninguna obligación legal para ejercer el sufragio.