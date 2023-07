LA ARGENTINA LOGRÓ QUE POR PRIMERA VEZ SE MENCIONE A LAS ISLAS MALVINAS COMO TERRITORIO EN DISPUTA

En el punto 13 del texto final del encuentro aparece el resultado de las negociaciones que llevó Alberto Fernández a Bruselas y que mantuvo en secreto. El texto se firmó en la última jornada tras arduas discusiones sobre la guerra en Ucrania y Nicaragua no adhirió a ese apartado.

El principal interés del Gobierno en que se firmara un texto de acuerdo común en la cumbre entre la Comunidad de Estados de América Latina (CELAC) y la Unión Europea (UE), además del fortalecimiento de los vínculos políticos y económicos entre bloques, era la aprobación de un punto donde se mencionara a las Islas Malvinas como territorio en disputa. La delegación mantuvo en secreto las gestiones por ese tema, que finalmente quedó plasmado en el texto que se conoció hoy por la tarde.

El tema Malvinas figura en el punto número 13 del documento que terminaron de pactar en el edificio Europa del centro administrativo de la capital de Bélgica todos los miembros de la UE y la CELAC, con una nota al pie de página que aclaraba que un país no adhería a la mención sobre la guerra en Ucrania (se trata de Nicaragua, aunque no lo mencionaron).

“Al respecto de la cuestión de la soberanía sobre las Islas Malvinas/Falkland Islands, la Unión Europea tomó nota de la posición histórica de la CELAC basada en la importancia del diálogo y el respeto por la ley internacional en la solución pacífica de disputas”, dice el párrafo que admitieron incluir desde la UE. El documento se conoció tras una postergada conferencia conjunta entre Alberto Fernández y los presidentes del Consejo Europeo, Charles Michel; y de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen; y el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves (titular de la CELAC desde enero).

“Es la primera vez q la UE se suma a la posición de la CELAC y favorece el reclamo para discutir soberanía”, destacaron desde la Cancillería que comanda Santiago Cafiero, que llegó ayer a Bélgica en el avión presidencial con el resto de la comitiva. Las gestiones en pos del reconocimiento de la soberanía de la Argentina sobre Malvinas es una de las prioridades del ex jefe de Gabinete desde que se hizo cargo del Ministerio, y quien estuvo a cargo de las negociaciones, en calidad de coordinador por la CELAC, fue Gustavo Martínez Pandiani, funcionario cercano al ministro de Economía Sergio Massa, designado por el actual ministro de Relaciones Exteriores como subsecretario para América Latina y el Caribe en 2021.

La salida del Reino Unido de la Unión Europea, hace tres años, fue un factor de relevancia para el avance de las negociaciones por Malvinas, ya que, como consecuencia del Brexit, Europa ya no considera como “territorio de ultramar” a las islas. De todas formas, aunque reconocieron que es un territorio “en disputa”, en el texto no figura una posición a favor de la Argentina ni de Reino Unido en el conflicto. “Es un paso importante, pero falta muchísimo”, admitió un funcionario.

Y dijo que esas pocas líneas en el documento servirán como “antecedente jurídico” para establecer diálogos con los países de la UE que antes del Brexit estaban vedadas porque Europa no consideraba como un conflicto la ocupación del Reino Unido sobre las islas. “Ahora la UE no está obligada a darle explicaciones a los ingleses”. A partir de esta medida, dijeron en el Gobierno, esperan reacciones negativas de parte del gobierno de Rishi Sunak. Pero hasta el momento de la publicación de esta nota, su administración no se había expedido al respecto.