EN LO QUE VA DEL AÑO 19 PERSONAS SE INTOXICARON CON MONÓXIDO DE CARBONO

El Ministerio de Salud Pública reitera la advertencia sobre el riesgo de intoxicación por monóxido de carbono, que puede provocar serios daños en la salud y, si las personas no son asistidas a tiempo, la muerte.

En lo que va del año, 19 personas resultaron intoxicadas. Según registros de la Dirección General de Coordinación Epidemiológica, en los últimos 15 días se notificaron dos casos, uno en la ciudad de Salta y el otro en Cerrillos.

En el año 2022 hubo tres decesos a causa de intoxicación por monóxido de carbono y en lo que va del 2023 fallecieron dos personas.

El monóxido de carbono se origina en artefactos que queman gas, carbón, leña, querosén, alcohol o cualquier otro combustible.

Gas imperceptible

El monóxido de carbono se produce por mala combustión de estufas, calefones, termotanques, equipos electrógenos a gas, cocinas y calderas. También, por la quema de leña y carbón.

· Es un gas muy tóxico, que no se ve, no tiene olor, no irrita los ojos ni la nariz, por lo que las personas se intoxican sin darse cuenta.

Este gas ingresa a los pulmones y se combina con la sangre, disminuyendo el nivel de oxígeno que llega a órganos vitales como el cerebro y el corazón.

Según la gravedad de la intoxicación, puede producir:

· Dolor de cabeza

· Náuseas, vómitos y mareos

· Confusión

· Visión borrosa

· Falta de coordinación

· Debilidad

· Pérdida de la conciencia

· Estado de coma

· Convulsiones

· Hipotensión

· Arritmias e infartos de miocardio

Las personas con mayor riesgo son los neonatos; bebés; adultos mayores, pacientes con enfermedades cardíacas crónicas, anemia o problemas respiratorios.

Medidas de prevención

· Encargar la instalación y mantenimiento de artefactos a gas a técnicos gasistas matriculados.

· No usar el horno de la cocina ni las hornallas para calefaccionar el ambiente.

· Si se usa un brasero dentro de la casa, asegurarse de que haya una ventana o puerta abierta para permitir la circulación del aire.

· Encender el brasero fuera de la casa y entrarlo sólo cuando el carbón esté totalmente prendido.

· No irse a dormir con un brasero encendido dentro de la casa

· Mantener los ambientes ventilados

· Verificar que la llama de artefactos a gas sea azul; si es amarilla o anaranjada, se está produciendo monóxido de carbono.

· No exponerse al humo de la quema de plásticos, gomas o metales.

· El calefón no debe instalarse dentro del baño.

· No encender motores a combustión en ambientes cerrados.

· No dormir con velas encendidas; pueden provocar intoxicación e incendio.

· Revisar que las chimeneas no estén obstruidas, para que permitan la salida de los gases.

Ante la presencia de una persona intoxicada, se debe solicitar asistencia sanitaria de inmediato, o dar aviso al sistema de emergencias 911.